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Фото российской стюардессы привели фанатов в восторг

Lenta.ru
6 часов назад
Российская стюардесса, прославившаяся в социальных сетях, поделилась откровенным снимком с подписчиками и удивила их. Серию фотографий девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На первом кадре бортпроводница позирует в темноте возле балконной двери спиной к камере. На втором фото — девушка повернута к фотографу лицом и придерживает занавеску, стоя на балконе в обтягивающем боди бежевого оттенка.
@alenastewardess
«Беременность явно украшает! Живот можно больше не втягивать. Организм перестроился и стал более управляемым, тело больше не кажется чужим. Жизнь внутри ощущаешься теперь очень явно», — подписала публикацию девушка, добавив, что набранные ею два килограмма веса ушли в ягодицы.
Поклонницы сотрудницы авиакомпании пришли в восторг от увиденного.
«Очень красивая! Беременность вам идет», «Какая красивая! Беременность вас очень украшает», «Я сначала думала, вы без одежды и засмущалась. Конечно красивая фигура, смело», «Просто потрясающая», — писали они.
Красота,Красивые девушки,
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