Фото российской стюардессы привели фанатов в восторг

Российская стюардесса, прославившаяся в социальных сетях, поделилась откровенным снимком с подписчиками и удивила их. Серию фотографий девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На первом кадре бортпроводница позирует в темноте возле балконной двери спиной к камере. На втором фото — девушка повернута к фотографу лицом и придерживает занавеску, стоя на балконе в обтягивающем боди бежевого оттенка.