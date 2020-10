Дорого не значит эффективно: NIVEA Soft рвет шаблоны 

Невероятный эксперимент журналистов BBC One произвел эффект разорвавшейся бомбы. Специалисты доказали, что бюджетный крем NIVEA Soft может работать не хуже премиальных кремов для лица, которые стоят в 10 раз дороже*.

«А стоит ли оно того?» — наверняка этим вопросом задавались многие женщины, когда тратили на очередной крем внушительную для себя сумму. Теперь ответ найден — не стоит! Важно понимать, что работает крем, а не потраченные на него деньги. В погоне за красотой женщины продолжают платить за бренд, надеясь, что дорогие средства эффективнее доступных. Сломать привычный стереотип взялись журналисты BBC One, которые вместе с учеными из Университета Шеффилда проверили, как на самом деле действуют популярные увлажняющие кремы для лица, и рассказали об этом в передаче «Правда о том, как хорошо выглядеть» (The Truth About Looking Good).

Журналисты BBC One вместе с экспертами из Университета Шеффилда протестировали популярные увлажняющие кремы для лица разных ценовых категорий от 1,6 до 43 фунтов стерлингов (~ 150 до 2690 рублей) за упаковку.

Авторы передачи «Правда о том, как хорошо выглядеть» отметили, что обычно исследованиям подвергаются продукты, предназначенные для проблемной кожи, но на этот раз их задачей стало оценить влияние увлажняющих средств на изначально здоровую кожу без ярко выраженных недостатков. Эксперты показали аппараты для диагностики, с помощью которых проверяют уровень увлажненности кожи, и объяснили, зачем клеткам кожи нужна влага.

Чем меньше в клетках воды, тем хуже кожный покров выполняет защитную функцию. Кожа становится восприимчива к неблагоприятным факторам среды, а в результате ее состояние и внешний вид ухудшается.

В исследовании приняли участие 25 добровольцев, среди которых были и женщины, и мужчины. Специалисты проверили состояние кожи у всех участников исследования, а затем разделили на три группы, выдав продукты на тестирование.

В течение трех недель добровольцы должны были наносить увлажняющий крем дважды в день и только на одну сторону лица. Никто из них не знал, каким средством он пользовался. Вместо названий брендов на баночки были нанесены буквы А, В и С.

Через три недели участники эксперимента вернулись в Университет Шеффилда на финальное тестирование, чтобы проверить, какой крем обеспечивает лучшее увлажнение кожи.

Примечательно, что после подведения итогов выяснилось, что крем NIVEA Soft справился с увлажнением лучше более дорогих аналогов благодаря активному увлажняющему компоненту.

Эксперты объяснили, как читать список ингредиентов, указанный на упаковке любого средства. По их словам, вещества, входящие в состав, перечислены в порядке убывания — чем выше ингредиент в списке, тем его больше.

Так, в креме NIVEA Soft увлажняющий компонент на втором месте. Кроме того, средство содержит масло жожоба, которое способствует усиленной выработке коллагена, восстанавливает естественную эластичность и упругость кожи, а также и витамин Е, который ускоряет регенерацию клеток и нейтрализует действие свободных радикалов. Продукт подходит для всех типов кожи, быстро впитывается и не оставляет ощущения жирности. При этом крем NIVEA Soft стоит в десять раз дешевле премиальных аналогов, а работает, как выяснилось, лучше*.

Можно не переплачивать, чтобы быть и чувствовать себя красивой. Судить о качестве крема нужно не по цене, а по его составу, обращая внимание на то, на каком месте в списке ингредиентов находится действующий компонент.

*По оценке передачи BBC One «Правда о том, как хорошо выглядеть» (The Truth About Looking Good) по сравнению с двумя кремами других производителей с учетом розничных цен в Великобритании в январе 2017 года.