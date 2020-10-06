Инстасамка: история скандальной российской блогерши

В 20 лет она имеет многомиллионную армию поклонников и доход, которому позавидуют некоторые отечественные звезды. Не имея особых талантов, эта юная особа привлекает пользователей эпатажным поведением и откровенным контентом. Но, очевидно, для этого тоже нужен талант, ведь таких идущих к успеху блогерш много, а получилось только у нее. Дарья Зотеева, которую больше знаю как Инстасамку, зарабатывает на том, что раздражает, возмущает и бесит.

Родилась Дарья Зотеева 11 мая 2000 года в сибирском городе Тобольске, в семье предпринимателей. Девочка росла в веселой компании брата и сестры и ей хватало сполна и родительской любви, и домашнего уюта. Но в 2010 году семья распалась и мама Даши, забрав детей, переехала в Москву.

В столице будущая звезда блогосферы пошла в школу и окончила 9 классов. Дарья сначала планировала поступить в колледж, но потом решила, что карьера мелкой служащей в офисе или кассира в супермаркете ее не привлекает и решила зарабатывать в интернете.

Зотеева начала раскручивать свой аккаунт в инстаграме, делая акцент на своем вызывающем поведении. Девушка взяла себе ник Президентша и начала записывать обзоры на разные события, происходящие в России.

@instasamka

Свой контент она пыталась сделать уникальным, обильно сдабривая его матерными словами. Дарья быстро поняла, что публике нужна встряска, эпатаж и поэтому давала ей именно это.

Чтобы понять, чего же хочет народ, Зотеевой приходилось тщательно анализировать каждую свою публикацию и пристально следить за творчеством конкурентов. Она продумывала свои посты до мелочей, стараясь выделиться из толпы российских инстаблогеров, которая ширилась с каждым днем.

Вскоре Президентша ушла в небытие, а на ее месте появилась Инстасамка с татуированным телом, пухлыми губами и длинными ногтями. Ее путь к успеху — хайп, поэтому девушка постоянно участвует в медийных скандалах, а если их не находит, то создает свои собственные.

Наибольший шум возник вокруг юной особы в прошлом году, когда блогер Никита Лол рассказал всем, что долгое время работал у Инстасамки креативщиком.

Парень выдал несколько важных секретов блогерши, в том числе то, что многие из событий, о которых она трубила в сети, были просто примитивной инсценировкой. Даже ограбление квартиры Дарьи, после которого все ей сочувствовали, было не чем иным, как грубым фейком.

@instasamka

После этих откровений Инстасамка стала стремительно терять подписчиков, но потом покаялась и пообещала исправиться. Со временем конфликт забылся и сегодня Зотеева снова на коне и число ее поклонников опять уверенно растет.

Сейчас на аккаунт Инстасамки подписано более 2,5 миллиона пользователей, что приносит девушке неплохой доход. Она не только может себе позволить жить с парнем в просторной съемной квартире, покупать дорогие вещи и путешествовать, но и помогает финансово матери в ее бизнесе.

В прошлом году скандальная блогерша неожиданно объявила, что больше не будет снимать комедийные скетчи и уходит в большую музыку. Проще говоря, Инстасамка решила стать известной рэпершей и даже выпустила свой дебютный альбом Born to Flex. Треки Дарья записывает со своим парнем, известным в сети под ником MONEYKEN.

Кстати, парень Инстасамки, которого на самом деле зовут Олег Еропкин, тоже «выбивался в люди» при помощи хайпа. Более того, многие уверены, что успешным ему помогла стать Зотеева, которая на момент их знакомства была уже довольно известной персоной.

Так это или нет — судить не нам, но точно известно, что MONEYKEN уже сам по себе стал весомой творческой единицей и уверенно держится на плаву и без авторитета своей скандальной подруги.