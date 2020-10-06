Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Кто такая Инстасамка: история жизни и горячие фото скандальной российской блогерши 

BigPicture.ru 7 часов назад
Инстасамка: история скандальной российской блогерши
Фото: @instasamka
В 20 лет она имеет многомиллионную армию поклонников и доход, которому позавидуют некоторые отечественные звезды. Не имея особых талантов, эта юная особа привлекает пользователей эпатажным поведением и откровенным контентом. Но, очевидно, для этого тоже нужен талант, ведь таких идущих к успеху блогерш много, а получилось только у нее. Дарья Зотеева, которую больше знаю как Инстасамку, зарабатывает на том, что раздражает, возмущает и бесит.
Родилась Дарья Зотеева 11 мая 2000 года в сибирском городе Тобольске, в семье предпринимателей. Девочка росла в веселой компании брата и сестры и ей хватало сполна и родительской любви, и домашнего уюта. Но в 2010 году семья распалась и мама Даши, забрав детей, переехала в Москву.
В столице будущая звезда блогосферы пошла в школу и окончила 9 классов. Дарья сначала планировала поступить в колледж, но потом решила, что карьера мелкой служащей в офисе или кассира в супермаркете ее не привлекает и решила зарабатывать в интернете.
Зотеева начала раскручивать свой аккаунт в инстаграме, делая акцент на своем вызывающем поведении. Девушка взяла себе ник Президентша и начала записывать обзоры на разные события, происходящие в России.
@instasamka
Свой контент она пыталась сделать уникальным, обильно сдабривая его матерными словами. Дарья быстро поняла, что публике нужна встряска, эпатаж и поэтому давала ей именно это.
Чтобы понять, чего же хочет народ, Зотеевой приходилось тщательно анализировать каждую свою публикацию и пристально следить за творчеством конкурентов. Она продумывала свои посты до мелочей, стараясь выделиться из толпы российских инстаблогеров, которая ширилась с каждым днем.
Вскоре Президентша ушла в небытие, а на ее месте появилась Инстасамка с татуированным телом, пухлыми губами и длинными ногтями. Ее путь к успеху — хайп, поэтому девушка постоянно участвует в медийных скандалах, а если их не находит, то создает свои собственные.
Наибольший шум возник вокруг юной особы в прошлом году, когда блогер Никита Лол рассказал всем, что долгое время работал у Инстасамки креативщиком.
Парень выдал несколько важных секретов блогерши, в том числе то, что многие из событий, о которых она трубила в сети, были просто примитивной инсценировкой. Даже ограбление квартиры Дарьи, после которого все ей сочувствовали, было не чем иным, как грубым фейком.
@instasamka
После этих откровений Инстасамка стала стремительно терять подписчиков, но потом покаялась и пообещала исправиться. Со временем конфликт забылся и сегодня Зотеева снова на коне и число ее поклонников опять уверенно растет.
Сейчас на аккаунт Инстасамки подписано более 2,5 миллиона пользователей, что приносит девушке неплохой доход. Она не только может себе позволить жить с парнем в просторной съемной квартире, покупать дорогие вещи и путешествовать, но и помогает финансово матери в ее бизнесе.
В прошлом году скандальная блогерша неожиданно объявила, что больше не будет снимать комедийные скетчи и уходит в большую музыку. Проще говоря, Инстасамка решила стать известной рэпершей и даже выпустила свой дебютный альбом Born to Flex. Треки Дарья записывает со своим парнем, известным в сети под ником MONEYKEN.
Кстати, парень Инстасамки, которого на самом деле зовут Олег Еропкин, тоже «выбивался в люди» при помощи хайпа. Более того, многие уверены, что успешным ему помогла стать Зотеева, которая на момент их знакомства была уже довольно известной персоной.
Так это или нет — судить не нам, но точно известно, что MONEYKEN уже сам по себе стал весомой творческой единицей и уверенно держится на плаву и без авторитета своей скандальной подруги.
Видео дня. Как живет последняя любовница Валерия Золотухина
BigPicture.ru: последние новости
Новое тело — новая любовь: человек-кукла Алвес стал женщиной и закрутил роман с итальянцем Новое тело — новая любовь: человек-кукла Алвес стал женщиной и закрутил роман с итальянцем Почему Жаклин Кеннеди считали красивой Почему Жаклин Кеннеди считали красивой Заостритель носа, удлинитель рта и подниматель скул: 10 странных бьюти-гаджетов Заостритель носа, удлинитель рта и подниматель скул: 10 странных бьюти-гаджетов
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 вещей, которые не стоит надевать после 30
5 вещей, которые не стоит надевать после 30
Фейхоа: чем полезен и как его есть
Фейхоа: чем полезен и как его есть
Как хождение на цыпочках может спровоцировать грибок
Как хождение на цыпочках может спровоцировать грибок
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Дарья Мороз показала младшую сестру
03:00
Дарья Мороз показала младшую сестру
Звёзды
Зачем закидывать в теплицу снег на зиму
02:41
Зачем закидывать в теплицу снег на зиму
Дом и сад
Звезды, замеченные за странными занятиями
11:10
Звезды, замеченные за странными занятиями
Звёзды
Что будет, если совсем отказаться от сахара
08:34
Что будет, если совсем отказаться от сахара
Еда Здоровье
Фейхоа: чем полезен и как его есть
26:07
Фейхоа: чем полезен и как его есть
Еда
Ирина Слуцкая рассказала о своем неизлечимом недуге
02:41
Ирина Слуцкая рассказала о своем неизлечимом недуге
Звёзды Здоровье
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
06:11
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение