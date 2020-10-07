Пышная модель, которая сместила с подиума худых 

Американка Тара Линн прославилась как plus-size модель. Девушка родилась в США, получила актерское образование и отправилась покорять журналы и подиумы. "Рамблер" рассказывает, как девушка с пышными формами сменила худышек.

Впервые фотографии Линн опубликовали в журнале в рамках акции Curves Ahead ("Нестандартные впереди"). Тогда пышные модели только набирали популярность, и девушку заметили. Ее пригласили на съемки в Европу для журнала Elle, который посвятил ее интервью и фотографиям несколько десятков страниц. После такого успеха ее пригласили стать лицом H&M. На этом посту она сместила другую популярную модель и бывшего ангела Victoria's Secret Жизель Бюндхен

Как влиятельная модель, Тара Линн часто высказывается на тему равенства и толерантности. Одна из ее подруг, plus-size модель Робин Лоули подверглась травле из-за того, что она недостаточно полная, и Линн вступилась за нее.