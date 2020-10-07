17-летняя американка Мейси Каррин попала в Книгу рекордов Гиннесса — у нее самые длинные среди женщин мира ноги.

Длина правой ноги Мейси — 134,3 см, левой — 135,3 см. Таким образом, Мейси вытеснила из Книги предыдущую рекордсменку — россиянку Екатерину Лисину , сообщает Daily Star.

Около двух лет назад, когда девушке пришлось шить брюки на заказ, она подумала, что может быть самой длинноногой девушкой планеты. Она надеется, что ее рекорд вдохновит других высоких женщин мира не прятаться и принять свою внешность.

@_maci.currin_

При этом она не самая высокая девушка в мире — этот рекорд принадлежит 220-сантиметровой китаянке Сун Фанг. По словам девушки, в ее жизни хватает необычных трудностей: сквозь некоторые дверные проемы нелегко пройти, в некоторые машины — залезть, а покупка одежды превращается в настоящий квест. Но длинные ноги дают ей и немало преимуществ — например, когда она играет за школьную волейбольную команду или публикует веселые и набирающие тысячи лайков видео в TikTok.

В будущем она надеется поступить в колледж в Великобритании и стать самой высокой в мире профессиональной моделью,

— рассказал журналистам представитель Книги рекордов.