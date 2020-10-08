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«Русалка»: модель покорила Сеть любовью к рыбалке 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Девушка под ником Mermaid Torie (Русалка Тори) стала известна в Сети благодаря своей любви к рыбалке. Бикини-модель живет в штате Флорида в США. "Рамблер" собрал галерею фото ее уловов.
Помимо ведения блога в Instagram, девушка активно снимает видео для своего YouTube-канала, в которых показывает, как проходят ее дни на лодке. Уловам рыжеволосой красотки позавидует любой рыбак. Как рассказала американка, как правило, она ловит прибрежную рыбу, но иногда выходит в море. Самый большой ее улов — махи-махи, люциан и 28-дюймовый морской окунь.
Подписчикам Тори нравится ее необычное для женщины увлечение. В комментариях пишут, что она настоящая русалка, и мечтают отправиться с ней на рыбалку:

"Я никогда так не интересовался рыбалкой, пока не начал смотреть твои видео", "Ариэль", "Самая горячая из всех девушек-рыбаков".

После таких слов фанатов девушка даже задумалась начать организовывать рыбалки.
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