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Модель учит финансовой грамотности других людей 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Юлия Шаванн имеет образование финансиста. Она прославилась благодаря своим фотографиям в Instagram и курсам по планированию финансов. "Рамблер" рассказывает, как у нее это получилось.
Благодаря своему образованию девушка запустила курс, в котором помогала людям разбираться в финансах и инвестициях. Она рекомендовала каждому откладывать по 300 евро в месяц. Так, за год у каждого человека набралось бы по 3600 евро. Кроме того, девушка рекомендует не оставлять финансы только в качестве накоплений, а инвестировать их.

"Инвестируй, купи акции. Целую корзину акций. Деньги не должны лежать у тебя под подушкой, они должны работать на тебя"

Помимо финансов Шаванн занимается моделингом. Все началось с ее увлечения фитнесом. Она тщательно следила за питанием и фигурой, а потом переехала в Европу, где начала получать предложения о съемках.
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