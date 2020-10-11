Как должна выглядеть идеальная женщина 

Еще будучи маленькими, девочки уже мечтают о «принце на белом коне». У многих есть четкое представление, каким он должен быть. Но, оказывается, и у мужчин есть свой эталон. «Рамблер» сделал обзор соцсетей и расскажет, как, по мнению представителей сильного пола, выглядит идеальная девушка. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Чаще всего мужчины приводят в качестве примеров знаменитых женщин. Кому-то нравится типаж Маган Фокс, другие отдают предпочтение девушкам вроде Кендалл Дженнер . Для некоторых мужчин очень важно, чтобы у их возлюбленной было хорошо развито чувство стиля.

«Все просто. Главное, чтобы не было асимметричных черт лица и сильных признаков преждевременного старения на теле. Легкий мейкап и умение одеться по фигуре. Чтобы была аккуратная форма груди, размер не имеет значения. У нее не должно быть явных признаков ожирения и выпирающего живота»,

— поделился описанием своего идеала женской красоты пользователь Сети.

Есть те, кто предпочитает «пышных» женщин. Причем таких большинство. В современном мире многие девушки стремятся быть стройными, но при этом многим мужчинам это не нравится.

«Идеальная женщина, с моей точки зрения, имеет большой рост, выдающиеся формы (большие ягодицы, грудь), выразительные глаза, средний широты плечи. Желательно, чтоб она была смешанного происхождения»,

— рассказал о своих предпочтениях другой юзер.

При этом некоторые представители слабого пола признаются, что их совершенно не волнует внешность избранницы. Для них намного важнее ее интеллектуальные способности и широкий кругозор.

«Идеальная девушка, это та, которую любишь! Кто же может быть лучше? Начинаешь принимать ее такой, какая есть. И кажется, а может и правда, все, что нравилось в других девушках раньше, все здесь, в единственной. И тут каждому свое»,

— заверяет молодой человек.

Резюмируя, можно сделать вывод: сколько мужчин, столько и мнений. Одним нравятся маленькие и светловолосые, другим высокие брюнетки. Кроме того, многие представители сильного пола верят в любовь, которая, по их мнению, является главным ингредиентом привлекательности. Поэтому женщинам не стоит гнаться за псевдо-идеалами, а нужно научиться быть самими собой. Тогда они смогут найти того, кто полюбит их за их индивидуальность.