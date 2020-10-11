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Что делают девушки перед сексом 

Kdpconsulting.ru и ещё 1 3 часа назад
Что делают девушки перед сексом
Фото: Kdpconsulting.ru
В 99% случаях, когда ты соблазняешь девушку, она уже готова к сексу и сделала эти 7 вещей. Спонтанный секс бывает только с точки зрения мужчины, а девушка к сексу готовится заранее. Перед тем как отдаться мужчине, девушка делает интересные вещи, которые держит в секрете.
«Если ты раздеваешь девушку и видишь, что ее лифчик и трусики одинакового цвета, то из вас двоих — это явно не ты, кто решил, что у вас будет секс»
Мужчины покупают презервативы и принимают душ, готовясь соблазнить девушку. Женщины ко всему любят подходят основательно, особенно если мужчина их сильно волнует. Что делают девушки перед сексом, кроме обязательного похода в душ? Они те еще хитрюги. Что делают девушки перед сексом
1. Девушка покупает новое нижнее белье перед сексом
Покупка сексуального эротичного нижнего белья — это обычное дело для девушки, перед намечающимся сексом. Девушки часто покупают нижнее белье, чтобы выглядеть перед мужчиной сногсшибательно и горячо. Девушка может лукавить и говорить, что это ее старое белье, хоть она только срезала бирки с одежды.
2. Девушка сплетничает с подружками перед сексом
Часто вопрос дать или не дать мужчине решается на общем собрании подружек девушки. Они обсуждают мужчину, его действия, размер члена, других мужиков, своих любовников и сам секс. В процессе сплетен подружки рекомендуют отдаться мужчине или еще ему подурить голову.
3. Девушка рассматривает себе в зеркало перед сексом
Девушкам интересно как они будут смотреться со стороны. Девушка раздевается перед зеркалом и высматривает все потенциальные недостатки. Она может даже потренироваться красиво раздеваться, устраивая стриптиз. 4. Девушка размышляет о сексе
Девушка думает давать или нет мужчине. Соглашаться ли ехать к нему домой? Как лучше себя вести и что делать при мужском соблазнении? Девушка планирует то, как конкретно произойдет секс. Девушка много фантазирует и думает об намечающемся интиме.
5. Девушка удаляет все волосы перед сексом
Многие девушки нерегулярно ухаживают за всеми частями тела. Они запускают область бикини и даже ноги. Поэтому девушки начинают активно приводить себя к идеальному виду, когда на горизонте намечается секс с мужиком. Вся кожа девушки будет похожа на кожу младенца без лишних волосков и неровностей. Они выбривают все лишние волосы, часто вызывая раздражение на коже, чрезмерным рвением.
6. Девушка думает о будущем после секса
Как изменяться отношения и что будет после секса? Будет ли второй раунд? Он поедет домой? Насколько он хороший любовник? Как вести себя в разных ситуациях? Они просчитывают разные варианты. 7. Девушка вспоминает свой последний секс
Многие девушки вспоминают как давно был их последний секс. Насколько их организм нуждается в сексе. Насколько они сами хотят секса. Девушки просчитывают дни, недели и месяцы жизни без секса.
Когда девушка приезжает к тебе домой или приглашает на чашечку чая, она уже давно готова к сексу. Чтобы она потом не говорила после…
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Красота , Любовь , Психология , Красивый секс , Красивые девушки , После секса
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