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Раскрыт секрет молодости знаменитостей после 40 лет 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыт секрет молодости знаменитостей после 40 лет
Фото: @rikucampobeauty
Звездный визажист поделился секретами, которыми он пользовался во время работы со знаменитостями в возрасте старше 40 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно материалу, американский стилист Рику Кампу (Riku Campo) имеет 30-летний стаж работы в сфере красоты и сотрудничал с 48-летней и 59-летней актрисами Гвинет Пэлтроу и Мег Райан, а также 51-летней моделью Рэйчел Хантер и 54-летней манекенщицей Синди Кроуфорд.
По словам специалиста, по достижении 40 лет морщины у женщин становятся заметнее, поскольку кожа теряет свою эластичность и становится более дряблой. Кроме того, часто они страдают от гиперпигментации — появления темных пятен на лице, шее, груди и руках.

В связи с этими изменениями Кампу посоветовал взрослым читательницам изменить подход к своему повседневному макияжу.

Так, чтобы сделать лицо моложе визуально, необходимо накручивать ресницы с помощью щипцов и красить их тушью, а также наносить на веки коричневые оттенки, создавая тем самым иллюзию тени под бровью: таким образом глаза выглядят более открытыми. При этом тени с блестками и блески для губ лучше не использовать.
Помимо этого, визажист порекомендовал изменить пищевые привычки и добавить в рацион различные полезные добавки, особенно витамины C, А, B5, D, E, K. Они содержатся в мясе, молочных продуктах, яйцах, авокадо, зерновых культурах, рыбе, лимонах, а также овощах, орехах и печени. Вдобавок эксперт предложил женщинам принимать ретиноиды в виде таблеток или приобрести косметические средства с этими веществами в составе.
По информации издания, женщинам после 40 лет необходимо обязательно пользоваться солнцезащитными кремами, даже в зимнее время года. Кампу также рассказал о пользе массажа для лица. Отмечается, что он предотвращает появление тонких морщин и разглаживает уже существующие неровности кожи.
В октябре 2019 года был раскрыт секрет молодости Синди Кроуфорд. Выяснилось, что по утрам модель проводит время в домашней сауне, что предотвращает появление у нее морщин.
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Красота , Гвинет Пэлтроу , Синди Кроуфорд
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