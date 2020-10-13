Раскрыт секрет молодости знаменитостей после 40 лет 

Известный американский визажист Рику Кампу поделился секретами, которыми он пользовался во время работы со знаменитостями в возрасте старше 40 лет.

По словам специалиста, в 40 лет морщины у женщин становятся заметнее, поскольку кожа теряет былую эластичность, а на коже появляются темные пигменты.

Поэтому женщинам средних лет необходимо накручивать ресницы с помощью щипцов и красить их тушью. Также стилист советует наносить на веки коричневые тени. Таким образом, глаза выглядят более открытыми. От блесток в макияже лучше все-таки воздержаться.

Помимо этого, визажист порекомендовал изменить пищевые привычки и добавить в рацион различные полезные добавки, например, витамины C, А, B5, D, E, K. Они содержатся в мясе, молочных продуктах, яйцах, авокадо, зерновых культурах, рыбе, лимонах, а также овощах, орехах и печени.

Вдобавок эксперт предложил женщинам принимать ретиноиды в виде таблеток или приобрести косметические средства с этими веществами в составе.

Рику также настоял на том, чтобы женищны использовали spf-крем даже зимой (защита от солнца) и системно делали массаж лица.