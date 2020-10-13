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Раскрыт секрет молодости знаменитостей после 40 лет 

Анастасия Иванова 47 минут назад
Раскрыт секрет молодости знаменитостей после 40 лет
Фото: depositphotos
Известный американский визажист Рику Кампу поделился секретами, которыми он пользовался во время работы со знаменитостями в возрасте старше 40 лет.
По словам специалиста, в 40 лет морщины у женщин становятся заметнее, поскольку кожа теряет былую эластичность, а на коже появляются темные пигменты.
Поэтому женщинам средних лет необходимо накручивать ресницы с помощью щипцов и красить их тушью. Также стилист советует наносить на веки коричневые тени. Таким образом, глаза выглядят более открытыми. От блесток в макияже лучше все-таки воздержаться.
Помимо этого, визажист порекомендовал изменить пищевые привычки и добавить в рацион различные полезные добавки, например, витамины C, А, B5, D, E, K. Они содержатся в мясе, молочных продуктах, яйцах, авокадо, зерновых культурах, рыбе, лимонах, а также овощах, орехах и печени.
Вдобавок эксперт предложил женщинам принимать ретиноиды в виде таблеток или приобрести косметические средства с этими веществами в составе.
Рику также настоял на том, чтобы женищны использовали spf-крем даже зимой (защита от солнца) и системно делали массаж лица.
Ранее "Рамблер" сообщал о главных признаках старения.
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