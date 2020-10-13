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Первая пышная модель, попавшая в Victoria's Secret 

Елизавета Назарова 10 часов назад
Али Тейт Катлер стала первой моделью plus-size, которая сотрудничала с Victoria's Secret. До этого бренд не хотел нарушать принципы и свою концепцию и брать девушек, которые отличались от классических моделей. "Рамблер" рассказывает, как девушке удалось расположить к себе бренд.
В 2019 году компания впервые наняла для съемки полную модель. Помимо основной профессии девушка снимается в кино и ведет блог о психическом здоровье. Она рассказывает о том, как ей удалось принять себя и привлечь внимание других людей. Кроме того, Тейт Катлер рассказала, что не раз сталкивалась с фэтфобией, поэтому пытается развеять миф о том, что толстые люди не следят за собой и своим здоровьем.

"Тело — это просто тело. У него нет преимуществ из-за того, что оно выглядет по-другому. Культура диет продвигает фэтфобию, которая сравнима с расизмом"

Благодаря своей философии она смогла расположить к себе Victoria's Srecret, которые публично заявляли о том, что никогда не возьмут для сотрудничества модель plus-size или трансгендера. Однако бренд поступился принципами и все же начал развивать коллекции для пышных женщин.
Женский форум 7
Красота , Фото
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