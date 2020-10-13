Женщина умерла после инъекции силикона в ягодицы 

Американка Латора Кинг из Форт-Уэрта умерла после инъекции силикона в ягодицы, пишет Daily Star.

Инцидент произошел в штате Техас. Женщина решила увеличить формы у нелицензированного косметолога Памелы Бернли. Она заплатила за процедуру тысячу долларов. Процедура была проведена 11 мая 2020 года на автостоянке. Через несколько дней после укола Кинг прислала специалисту фотографии своих деформированных ягодиц, на которых лежали окровавленные куски марли. На следующий день семья отвезла ее в клинику, где американка скончалась.

Daily Star

Экспертиза и вскрытие показали, что инъекция силикона привела к тромбоэмболии легочной артерии.

55-летний косметолог отрицает, что делала 35-летней американке инъекции. Она также уточнила, что никогда не занималась процедурами, улучшающими заднюю часть тела. При этом детективы проверили ее тексты и сообщения в социальных сетях, они нашли SMS от Кинг и других клиенток косметолога с вопросами о силиконе. «На основании этого стало ясно, что Бернли незаконно делала инъекции в ягодицы», — заявили детективы в письменных показаниях. Бернли находится под залогом, ее адвокат Генри Кэмпбелл из Далласа отказался комментировать это дело.

Ранее женщина чуть не умерла от сильнейшей аллергии из-за инъекции желатина вместо ботокса. Марсель Кинг впервые решила прибегнуть к инъекциям красоты, но вместо квалифицированного косметолога попал в руки самозванца без медицинского образования.