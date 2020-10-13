Можно ли полностью избавиться от целлюлита

Вряд ли есть косметическая проблема в интернете, которая больше бессмысленна, чем целлюлит. Ниже представлены некоторые факты, и что действительно помогает бороться с целлюлитом.
- Что такое целлюлит?
- Почему страдают только женщины?
- Могут ли помочь специальные кремы, обертывания или щетки?
- Как восстановить плотность кожи хирургическими мерами?
- Генетическая предрасположенность?
Что такое целлюлит?
Апельсиновую корку часто ошибочно называют «целлюлитом». Тем не менее, целлюлит является болезненным воспалением подкожной клетчатки. Правильный синоним неприглядных вмятин на теле — «целлюлит».
Апельсиновая корка — проблема только женщин?
Целлюлит почти исключительно поражает женщин. Это потому, что, прежде всего, гормон эстроген позволяет многим жировым клеткам оседать на подкожной клетчатке.
У женщин соединительная ткань под кожей имеет разную структуру и, следовательно, имеет тенденцию к образованию вмятин.
Мужчины, с другой стороны, имеют тенденцию накапливать свой жир между своими органами — отсюда и более типичный мужской пивной живот.
Кремы и гели как пустая трата денег
Антицеллюлитные кремы и обертывания из аптеки уходят как горячие пирожки — обещают большой успех при минимальных финансовых затратах. Тем не менее, они не могут работать самостоятельно: Как вы только что узнали, проблема находится ниже кожи — и средства по уходу за кожей не могут проникнуть через кожу.
Поэтому сэкономьте свои деньги на хорошую массажную щетку, несколько гантелей для дома или посещение тренажерного зала. А вот что действительно помогает
Спорт, питание и массаж?
Как уже говорилось, в дополнение к косметическим операциям, есть только два пути, которые можете получить, по крайней мере, в краткосрочном улучшении.
В долгосрочной перспективе в потере жира лучше всего помогает:
Регулярные силовые тренировки и здоровое питание, вытесняют часть жира, который оседает под кожей. Однако это не продлится долго — только если вы будете следовать программе последовательно и в долгосрочной перспективе. Массажи, улучшающие кровообращение, также помогают, но эффект длится очень короткое время. Как в крайнем случае под нож
Несмотря на то, что все усилия не увенчались успехом, осталось восстановить плотность кожи в конечном итоге только хирургическими мерами. Но не стоит ожидать от них и чудес: Липосакция. Чаще всего используются разные виды липосакции. В результате значительная часть жира исчезает с бедер. Силуэт уже заметен, но если высасывается очень большое количество жира, после этого может потребоваться подтяжка провисшей кожи.
Целлюлиполиз
Менее обременительная процедура — целлюлиполиз. Между двумя иглами, пробитыми в кожу, электрическое поле напряжения должно разделить подкожный жир на его компоненты. 3. Массаж. Некоторые методы лечения направлены на стимулирование обмена веществ и улучшение лимфооттока. Массаж с помощью всасывающего насоса и лимфодренаж помогают этому.
Аппликации успешны только в случае подготовленных массажистов или физиотерапевтов. Бытовые электроприборы для этой цели все заслужили оценку теста «плохой». Генетическая предрасположенность
Если вы попробовали все методы, но апельсиновая корка все еще присутствует, вероятно, что соединительная ткань (генетическая предрасположенность) слабая. В этом случае вы должны привыкнуть к маленьким вмятинам, к лучшему или к худшему.