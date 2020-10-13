Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

6 ошибок макияжа губ, которые делают образ дешевым 

Я Покупаю 2 часа назад
6 ошибок макияжа губ, которые делают образ дешевым
Фото: Я Покупаю
Некачественная помада или неправильно подобранный цвет способны «убить» даже дорогое модное платье. И ваш образ из шикарного превратится в дешевку. Я расскажу о самых частых ошибках и поделюсь профессиональными лайфхаками, которые помогут вам всегда оставаться на высоте.
Катерина Антонова, профессиональный make-up artist, г. Краснодар

Бежевые оттенки

Ошибка. Правило первое: никогда тон помады не должен быть светлее подтона вашей кожи. И второе правило: забудьте о моде прошлого столетия, когда помада была по цвету как тональный крем, никогда не используйте ту бежевую помаду, которая не придает вашим губам «живого» цвета.
Я Покупаю
Как надо. Можно подобрать сатиновую или матовую помаду (она также актуальна), но только не из тех, которые потом превращаются в сухую корочку на губах. Обязательно тестируйте, прежде чем купить. Главное — помните о цвете: он должен освежать ваше лицо.
Лайфхак. Чтобы выбрать подтон бежевой помады, сделайте несколько свотчей рядом на руке, и вы увидите, какой подтон более теплый, холодный или нейтральный. Они работают на контрастах.

Модные цвета

Ошибка. Вы можете совершить промах, если пойдете на поводу у моды. Хочу сказать, что есть классические цвета — от розового опала до нейтрального бежевого — оттенками которых чаще всего пользуются женщины. А есть стилистические — те, что были на пике когда-то в 80-е и 90-е: перламутровые, цвет фуксии, неоновые оттенки, оранжевые, морковно-красные. Но сейчас они могут использоваться только ради определенного стиля и то надо 100 раз взвесить!
Я Покупаю
Как надо. Если сомневаетесь, стоит ли ваш образ обыгрывать, соблюдая все стилистические нормы, необычным цветом помады, лучше возьмите классический бежево-розовый или нейтральный беж (не бледный) и успокойтесь.
Лайфхак. Если вы все-таки решились на яркий образ, то я вам дам совет: можно расслабиться в вопросе выбора всего тон в тон — это уже давно ушло в прошлое. Поиграйте на контрастах, например, под желтый костюм накрасьте губы фиолетовой помадой, а под зеленое платье — красной.

Сияющий блеск

Ошибка. Всем женщинам хочется сиять, и это правда. Главное помнить, что блеск блеску рознь, и если уж хочется суперспецэффекта на губах, лучше довериться визажисту, а не прикреплять блестки на клей.
Я Покупаю
Как надо. А если уж решили обойтись без стилистического макияжа, то накрасьте губы блеском с красивым мерцанием, и — вуаля! — вы звезда!
Лайфхак. Если под блеск нанести бальзам для губ, то блеск продержится дольше.

Винная палитра

Ошибка. Порой, когда видишь темные винные губы драматизм происходит сам собой от качества выбранной помады и от полной асимметрии, а не от цвета!
Я Покупаю
Как надо. Всегда выбирайте качественную помаду, чтобы она была стойкой, но при этом не сушила сильно, тогда темный цвет ляжет равномерно и не будет стираться в центре губ. Помада может быть глянцевая, с матовым финишем, с мелким шиммером — любой эффект будет смотреться стильно, особенно в холодное время года.
Лайфхак. Если сомневаетесь в своих художественных способностях, нарисуйте контур сначала нейтрально-бежевым карандашом, а потом аккуратно закрасьте помадой.

Красная классика

Ошибка. Ходить с красной помадой это вообще отдельный вид искусства, а ходить с красной помадой, например, в ресторан — отдельный квест. Так вот, чтобы не было сюрпризов в виде отпечатков на бокале или на его рубашке, берите только верную подругу-помаду. Очень некрасиво смотрится растекающаяся помада, которую все время хочется подправить. Лучше сотрите и накрасьте заново.
Я Покупаю
Как надо. Чтобы не было сюрпризов, используйте стойкие красные помады. Тон карандаша и тон помады никогда не должны отличаться. И всегда, прежде чем выходить с таким мейкап-аксессуаром в свет, тестируйте ее дома.
Лайфхак. Чтобы помада держалась хорошо, но не пересушивала, покупайте яркопигментированные стойкие помады и наносите тонким слоем. Запомните: чем больше слоев, тем менее комфортно и тем быстрее теряется стойкость.

Эффект градиента

Ошибка. На закуску, скажем так, заезженный градиент, когда растушевываются все цвета, какие только возможны. Эта техника уже явно изжила себя и не является актуальной в 2020-2021 годах точно (может, вернется — не знаю).
Я Покупаю
Как надо. Но те, кто не ищут легких путей, могут оставить максимально натуральный эффект, где нет явного перехода от темного к светлому по всему спектру, а где градиентом мы как бы корректируем формы и слегка добавляем объем, или наоборот.
Так что не стесняйтесь, экспериментируйте, но проверяйте свои помады на стойкость.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
Я Покупаю: последние новости
Звезды-ровесники сейчас и в 60-е годы: кто выглядит моложе Звезды-ровесники сейчас и в 60-е годы: кто выглядит моложе Похожа на Куклачева: 41-летняя Светлана Хоркина решилась на неудачное окрашивание Похожа на Куклачева: 41-летняя Светлана Хоркина решилась на неудачное окрашивание Кукла Bratz: Юлия Михалкова переборщила с изменениями внешности Кукла Bratz: Юлия Михалкова переборщила с изменениями внешности
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие действия на балконе вас оштрафуют
За какие действия на балконе вас оштрафуют
Россиянам рассказали, как правильно «заедать» стресс
Россиянам рассказали, как правильно «заедать» стресс
«Нас всех обрекли на выживание»
«Нас всех обрекли на выживание»
Новости партнеров
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
За что россияне полюбили имбирь
02:59
За что россияне полюбили имбирь
Еда Здоровье
Привычки, которые делают нас толстыми
06:11
Привычки, которые делают нас толстыми
Здоровье
Как спасти от удушья человека, поперхнувшегося едой
05:23
Как спасти от удушья человека, поперхнувшегося едой
Здоровье
Какая косметика отбирает у вас здоровье
06:11
Какая косметика отбирает у вас здоровье
Здоровье Красота
Что стало с женой Харламова, брошенной ради Асмус
03:20
Что стало с женой Харламова, брошенной ради Асмус
Звёзды Любовь
Что делать, если вам не нравится ваш холодильник
02:29
Что делать, если вам не нравится ваш холодильник
Дом и сад
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
06:30
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение