6 ошибок макияжа губ, которые делают образ дешевым 

Некачественная помада или неправильно подобранный цвет способны «убить» даже дорогое модное платье. И ваш образ из шикарного превратится в дешевку. Я расскажу о самых частых ошибках и поделюсь профессиональными лайфхаками, которые помогут вам всегда оставаться на высоте.

Катерина Антонова, профессиональный make-up artist, г. Краснодар

Бежевые оттенки

Ошибка. Правило первое: никогда тон помады не должен быть светлее подтона вашей кожи. И второе правило: забудьте о моде прошлого столетия, когда помада была по цвету как тональный крем, никогда не используйте ту бежевую помаду, которая не придает вашим губам «живого» цвета.

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Как надо. Можно подобрать сатиновую или матовую помаду (она также актуальна), но только не из тех, которые потом превращаются в сухую корочку на губах. Обязательно тестируйте, прежде чем купить. Главное — помните о цвете: он должен освежать ваше лицо.

Лайфхак. Чтобы выбрать подтон бежевой помады, сделайте несколько свотчей рядом на руке, и вы увидите, какой подтон более теплый, холодный или нейтральный. Они работают на контрастах.

Модные цвета

Ошибка. Вы можете совершить промах, если пойдете на поводу у моды. Хочу сказать, что есть классические цвета — от розового опала до нейтрального бежевого — оттенками которых чаще всего пользуются женщины. А есть стилистические — те, что были на пике когда-то в 80-е и 90-е: перламутровые, цвет фуксии, неоновые оттенки, оранжевые, морковно-красные. Но сейчас они могут использоваться только ради определенного стиля и то надо 100 раз взвесить!

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Как надо. Если сомневаетесь, стоит ли ваш образ обыгрывать, соблюдая все стилистические нормы, необычным цветом помады, лучше возьмите классический бежево-розовый или нейтральный беж (не бледный) и успокойтесь.

Лайфхак. Если вы все-таки решились на яркий образ, то я вам дам совет: можно расслабиться в вопросе выбора всего тон в тон — это уже давно ушло в прошлое. Поиграйте на контрастах, например, под желтый костюм накрасьте губы фиолетовой помадой, а под зеленое платье — красной.

Сияющий блеск

Ошибка. Всем женщинам хочется сиять, и это правда. Главное помнить, что блеск блеску рознь, и если уж хочется суперспецэффекта на губах, лучше довериться визажисту, а не прикреплять блестки на клей.

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Как надо. А если уж решили обойтись без стилистического макияжа, то накрасьте губы блеском с красивым мерцанием, и — вуаля! — вы звезда!

Лайфхак. Если под блеск нанести бальзам для губ, то блеск продержится дольше.

Винная палитра

Ошибка. Порой, когда видишь темные винные губы драматизм происходит сам собой от качества выбранной помады и от полной асимметрии, а не от цвета!

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Как надо. Всегда выбирайте качественную помаду, чтобы она была стойкой, но при этом не сушила сильно, тогда темный цвет ляжет равномерно и не будет стираться в центре губ. Помада может быть глянцевая, с матовым финишем, с мелким шиммером — любой эффект будет смотреться стильно, особенно в холодное время года.

Лайфхак. Если сомневаетесь в своих художественных способностях, нарисуйте контур сначала нейтрально-бежевым карандашом, а потом аккуратно закрасьте помадой.

Красная классика

Ошибка. Ходить с красной помадой это вообще отдельный вид искусства, а ходить с красной помадой, например, в ресторан — отдельный квест. Так вот, чтобы не было сюрпризов в виде отпечатков на бокале или на его рубашке, берите только верную подругу-помаду. Очень некрасиво смотрится растекающаяся помада, которую все время хочется подправить. Лучше сотрите и накрасьте заново.

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Как надо. Чтобы не было сюрпризов, используйте стойкие красные помады. Тон карандаша и тон помады никогда не должны отличаться. И всегда, прежде чем выходить с таким мейкап-аксессуаром в свет, тестируйте ее дома.

Лайфхак. Чтобы помада держалась хорошо, но не пересушивала, покупайте яркопигментированные стойкие помады и наносите тонким слоем. Запомните: чем больше слоев, тем менее комфортно и тем быстрее теряется стойкость.

Эффект градиента

Ошибка. На закуску, скажем так, заезженный градиент, когда растушевываются все цвета, какие только возможны. Эта техника уже явно изжила себя и не является актуальной в 2020-2021 годах точно (может, вернется — не знаю).

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Как надо. Но те, кто не ищут легких путей, могут оставить максимально натуральный эффект, где нет явного перехода от темного к светлому по всему спектру, а где градиентом мы как бы корректируем формы и слегка добавляем объем, или наоборот.

Так что не стесняйтесь, экспериментируйте, но проверяйте свои помады на стойкость.