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Голые студентки сфотографировались с коровами 

Lenta.ru 3 часа назад
Голые студентки сфотографировались с коровами
Фото: Facebook
Студенты третьего курса Сиднейской школы ветеринаров снялись голыми для благотворительного календаря. Об этом сообщает издание Camden-Narellan Advertiser.
В съемках принимали участие десятки юношей и девушек. На страницах календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.
Facebook
Календари продаются по 25 австралийских долларов (1,4 тысячи рублей). Все вырученные деньги передадут благотворительной организации Aussie Helpers.

«Она помогает сельским жителям и фермерам, оказавшихся в трудном положении после засухи последних двух лет, наводнений, лесных пожаров, а теперь еще и COVID»,

— рассказала 23-летняя Клеменс Кинг (Clemence King), участвовавшая в организации съемки.
По ее словам, подготовка нового календаря едва не сорвалась из-за пандемии. Студентам пришлось соблюдать дистанцию, поэтому в этом году нет кадров, на которых они трогают друг друга или обнимаются. Групповые фотографии снимали в несколько приемов и затем смонтировали воедино.
Сиднейская школа ветеринаров — ведущий ветеринарный центр Австралии. На протяжении десяти лет студенты ежегодно выпускают «голый» календарь, который позволяет собрать пожертвования в 100 тысяч австралийских долларов (5,5 миллиона рублей).
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