Екатерина Лисина стала рекордсменом по длине ног среди всех женщин мира. Их длина составляет 133 сантиметра, а рост — 205,7 сантиметров. "Рамблер" рассказывает, как живет самая длинноногая россиянка.

Лисиная родилась в семье баскетболистов, поэтому уже в детстве она пришла в этот вид спорта. В профессиональных командах она играла с 2003 по 2014 год. В 2006 году она вошла в женскую сборную России по баскетболу и стала бронзовым призером Олимпиады и серебряным призером чемпионата мира.

После окончания карьеры спортсменки, Лисина стала моделью. Сейчас она сотрудничает с агентством, которое специализируется на самых высоких моделях. Сама девушка регулярно шутит над своим ростом в своем аккаунте в TikTok.