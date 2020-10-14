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Как живет россиянка с самыми длинными ногами в мире 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Екатерина Лисина стала рекордсменом по длине ног среди всех женщин мира. Их длина составляет 133 сантиметра, а рост — 205,7 сантиметров. "Рамблер" рассказывает, как живет самая длинноногая россиянка.
Лисиная родилась в семье баскетболистов, поэтому уже в детстве она пришла в этот вид спорта. В профессиональных командах она играла с 2003 по 2014 год. В 2006 году она вошла в женскую сборную России по баскетболу и стала бронзовым призером Олимпиады и серебряным призером чемпионата мира.
После окончания карьеры спортсменки, Лисина стала моделью. Сейчас она сотрудничает с агентством, которое специализируется на самых высоких моделях. Сама девушка регулярно шутит над своим ростом в своем аккаунте в TikTok.
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Красота , Фото , Екатерина Лисина , СБОРНАЯ РОССИИ
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