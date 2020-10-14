8 самых красивых и талантливых дочек звездных мам 

У красивых родителей — красивые дети. А у знаменитостей они еще и постоянно на виду, поэтому мы можем их наблюдать и сравнивать со звездными мамами и папами.

Мы выбрали 10 самых ярких, на наш взгляд, малышек и подростков, которые, по своим внешним данным, талантам и обаянию, ничуть не уступают родителям.

У Милы Йовович и ее мужа Пола Андерсона три дочери. Самая старшая из них — Эвер, удивительно похожа на маму. Сходство это распространяется не только на внешность, но и на таланты — в 12 лет девочка снялась в боевике «Черная вдова» и критики оценили ее актерское мастерство очень высоко. Не раз появлялась Эвер и на обложках модных журналов, как со знаменитой мамой, так и сама.

Дочери Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина 12 лет. Мама гордится Яной и считает ее своей наставницей в некоторых вопросах. Юлия говорит, что ее дочь невероятно настойчивая и всегда добивается своей цели. Вдобавок Яна Аршавина очень талантлива — когда ей было всего 3,5 года она начала изучать азы актерского мастерства в лондонской Drama school. А еще способная девочка занималась гимнастикой, теннисом, цирковым искусством и танцами в знаменитой студии Аллы Духовой «Тодес».

3. Мария и Василиса — дочери рэпера Баста

В семье звезды российского рэпа Василия Вакуленко , известного как Баста, растут две замечательные дочери — Мария и Василиса. Несмотря на очень плотный рабочий график, музыкант находит время, чтобы провести его с девочками. Супруга Басты Елена Пинская утверждает, что ее муж — идеальный отец, который никогда не злится, не наказывает детей и поддерживает их во всех творческих начинаниях.

11-летняя Маруся и 4-летняя Теона не просто дочери известной телеведущей Ксении Бородиной, но и сами по себе настоящие звезды, правда, пока Инстаграма. Мама делится их фото и видео, а еще охотно рассказывает о тонкостях воспитания. Бородина утверждает, что она очень строгая, но при этом справедливая мама. Девочки растут в гармонии с самими собой и окружающим миром и почти не знают запретов. Например, однажды Ксения разрешила дочкам покрасить волосы в ярко-красный цвет.

5. Оливия — дочь Кэти Топурии

Пятилетняя дочь Кэти Топурии Оливия — не только красивый, но и одаренный ребенок. Певица говорит, что малышка обожает позировать перед камерой, петь и танцевать. Девочка хочет стать такой же известной исполнительницей как и ее мама или, если не получится, то популярной актрисой или фотомоделью.

У бывшей солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой две дочки — Софья и Сара. Старшей, Софье, уже 19 лет и она учится в гуманитарном колледже Уиттьер в Калифорнии, США. Саре только 10 лет, но она уже самостоятельно ведет свою страничку в Инстаграме. Кроме этого, год назад девочка появилась в альтернативном варианте маминого клипа «Я не святая», который снимался на фоне античных руин в Греции.

7. Таисия — дочь Пелагеи

Дочери певицы Пелагеи Таисии — всего три года. В столь юном возрасте пока рано судить о талантах ребенка, но можно точно говорить о том, что маленькая Тая — настоящий генератор позитива. Она просто светится счастьем на всех видео и фотографиях, которыми ее звездная мама делится с подписчиками в Инстаграме.

Дочь актрисы Дарьи Мороз и режиссера Константина Богомолова Анна растет настоящей красавицей и похожа не только на маму, но и на свою знаменитую бабушку Марину Левтову . Все, кто знает девочку, считают, что ей уготована судьба известной актрисы, причем не только благодаря семейной традиции и связям. Аня красива как мама и очень артистична, а еще у нее прекрасное чувство стиля.

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