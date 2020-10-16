Среди модниц востребовано окрашивание волос. Важно соблюдать правила процедуры, где бы она ни проводилась – дома или в салоне. При этом многие интересуются, нужно ли мыть голову перед покраской волос? Ответ на этот вопрос представлен в статье.

Стилисты-парикмахеры имеют разное мнение по поводу этого вопроса. Одни считают, что мыть голову необходимо для получения насыщенного цвета. А другие полагают, что не стоит этого делать, поскольку вероятно повреждение структуры волос.

Когда необходимо?

Нужно ли мыть голову перед покраской волос, если хочется обновить цвет? Делать это надо обязательно, что связано со следующими причинами:

Мастеру будет неприятно работать с грязной головой.

Перед окрашиванием многие применяют стайлинг-средства. Если они остаются на волосах, то есть риск, что краситель не будет взят нужным образом.

Мыть голову надо обязательно, если хочется, чтобы цвет держался долго. Еще это надо делать перед использованием тоника или быстро выводящейся краски.

При окрашивании в темный цвет желательно помыть голову. Тогда выбранный тон будет насыщенный и глубокий.

Некоторые полагают, что чистые локоны более подвержены повреждениям при окраске. Но все же аммиачные красители способны разрушать внутреннюю структуру волоска. Поэтому сальная оболочка грязных прядей не может быть защитой от негативного воздействия.

Перед процедурой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. Производители обычно тестируют свою продукцию, и поэтому указывают, нужно ли мыть голову перед покраской волос.

Правила мытья

Нужно ли мыть волосы перед окрашиванием и как это делать? Если производитель указывает, что лучше выполнить эту процедуру, то следует намочить локоны водой, нанести немного шампуня. Его количество зависит от длины и густоты прядей. Шампунь надо тщательно вспенить, помассировать голову. После этого нужно промыть волосы проточной водой. Расчесывать локоны лучше после высыхания.

Подготовка к окраске

Как подготовить волосы перед осветлением? Так как во многих составах есть агрессивные химикаты, надо напитать волосы полезными компонентами и увлажнить их. За 2 недели надо выполнять питательные маски. Также после мытья надо пользоваться кондиционерами и бальзамами. Красить голову лучше на чистые или грязные волосы? Это надо узнавать у мастера, так как красящие составы все разные. Если есть желание окрасить волосы, то к этому надо подойти ответственно. Окрашивание является не только изменением цвета, но и изменением образа. Если результат не понравится, исправить его непросто. Важно психологически настроиться на ожидаемый эффект, представить новый образ. Еще надо подготовиться к тратам для поддержания нового цвета. А поскольку волосы отрастают примерно на 1 см в месяц, корни надо красить через 3 недели.

Когда нельзя?

Есть и противоположный ответ на вопрос, нужно ли мыть голову перед покраской волос. К причинам относят следующее:

После процедуры вымывается защитный слой жира и грязи, который обволакивает голову. Поэтому вредоносные вещества при окрашивании проникают в волосы, разрушая их. В результате пряди будут тусклыми, а кончики – секущимися. Если кожа чувствительная и голова качественно помыта, то после окраски может быть покраснение и шелушение кожного покрова.

Пигмент на чистые пряди ложится значительно хуже по сравнению с немытыми.

Если на волосах много грязи и сальных выделений, то красящий состав может не взяться. В данном случае надо учитывать тип локонов. Если они склонны к жирности, то их промывают за день до плановой покраски.

Перед окрашиванием человек может не полностью смыть шампунь. При его действии с красителем появляется противоположный результат – пигмент не попадает в структуру волос.

Если выбран цвет покраски блонд или будет выполняться мелирование, то запрещено мыть голову. Осветление отрицательно воздействует на состояние волос, а по причине отсутствия жировой прослойки воздействие будет еще сильнее. Поэтому, нужно ли мыть голову перед окрашиванием, зависит от ситуации. Это важно учитывать, чтобы не навредить волосам и коже головы. Еще по этому поводу лучше посоветоваться со специалистом.

Как считают эксперты?

Некоторые парикмахеры считают, что не стоит мучиться вопросом, нужно ли мыть голову перед покраской в салоне, поскольку эффект все равно одинаковый.

Специалисты считают, что проблемы появляются при:

неправильном окрашивании;

использовании некачественных красящих средств;

неправильном уходе после процедуры.

Чтобы не допустить таких проблем, требуется:

соблюдение технологии окрашивания;

соблюдение времени покраски, которое рекомендуется производителем;

не пользоваться кондиционерами и бальзамами перед процедурой;

не расчесываться после нанесения красителя;

приступать к окраске с корней. Выполнять окраску лучше при наличии опыта. Если же его нет, то в первый раз это сделать лучше у мастера, а потом будет проще осуществлять изменение цвета самостоятельно.

Цвет краски

Средство для окрашивания надо выбирать с учетом оттенка кожи, состояния и фактуры волос. При бледном или розоватом лице лучше использовать прохладные тона. Теплые оттенки лучше выбирать при смуглой или оливковой коже.

Для брюнеток восточного типа, имеющих густые и кучерявые пряди, не подходят светлые тона. Их локоны отлично освежаются цветом меди, золота, красного дерева. При скандинавском типе не подходят черные волосы. Парикмахеры рекомендуют менять цвет на 1-2 тона светлее или темнее своего цвета.

Для седых прядей лучше выбирать оттенок несколько светлее естественного. Яркие и темные красящие составы способны невыгодно подчеркнуть усталость и бледность кожи, морщины. Женщинам старше 35 лет не стоит использовать яркий рыжий цвет, так как он делает лицо желтоватым или сероватым.

Нанесение краски на мокрую голову

Мытье головы перед окрашиванием в некоторых случаях допускается, а можно ли наносить краску на мокрые волосы? Некоторые производители выпускают насыщенный пигмент, из-за чего требуется смачивание локонов перед процедурой. Другие не делают краситель сильно активным, поэтому в инструкциях обозначают, что компонент наносят лишь на сухие пряди. Есть мнение, что нанесение красителя на увлажненные волосы нужно для равномерного распределения и окрашивания. Но рекомендации экспертов другие: мокрые пряди слабо впитывают пигмент, даже если увеличить время выдержки, которое указано в инструкции. Нанесение красителя на мокрые пряди приводит к неравномерному стеканию.

Чтобы из брюнетки стать блондинкой, нельзя мочить волосы перед окрашиванием. По причине смешивания аммиака, перекиси и воды не будет достигнут нужный цвет. Чтобы освежить цвет, на длинных волосах можно немного смочить кончики, и тогда уменьшится интенсивность краски. Корни при этом должны быть сухие.

Мытье головы после окраски

После окрашивания волос как смыть краситель? Используется ли для этого шампунь или нужна только вода? Специалисты полагают, что все зависит от типа красителя. Если в составе присутствует аммиак, то надо тщательно промыть локоны, применяя специальный шампунь для окрашенных волос. После мытья желательно использовать бальзам. Чтобы бальзам подействовал, его надо распределить на подсушенных волосах. Держат его 5-7 минут, а затем смывают водой. В течение 2 недель желательно мыть голову специальным шампунем, который смывает щелочь. После окраски нельзя пользоваться средствами от перхоти, поскольку так будет быстро вымыт пигмент.

Если краской служила хна или басма, то не стоит использовать шампунь после окрашивания. Ведь его компоненты не позволяют красителю закрепиться. Поэтому для получения насыщенного цвета с окрашиванием хной или басмой не стоит мыть голову 3 дня.

Мытье головы после завивки

Нужно ли мыть голову перед химической завивкой? Данная процедура является обязательной. Но делать это надо осторожно, чтобы не устранить естественный защитный слой. Для обеспечения чистоты волос и сохранения жировой пленки надо подбирать моющие средства, а также следовать несложным правилам мытья.

Важно, чтобы от мытья до завивки прошло не меньше суток. Жир, который выделяется сальными железами кожи головы, является веществом маслянистой консистенцией. Его присутствие в малых количествах полезно для локонов, так как служит защитой.

Уход после окраски

Надо подрезать секущиеся кончики, чтобы они не секлись.

Нужно пользоваться витаминными масками и бальзамами.

Чтобы не было спутывания во время расчесывания, надо пользоваться кондиционером-ополаскивателем.

Важно мыть голову шампунем без сульфатов, выбирать шампуни для окрашенных локонов.

Надо свести к минимуму применение фена, утюжков, плоек.

Нельзя каждый день мыть голову.

В рационе должно быть больше фруктов и молочных продуктов.

Следует использовать миноксидил, касторовое или репейное масло. Качественный результат окрашивания получается при соблюдении правил окрашивания. Для этого надо придерживаться следующих рекомендаций: