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Женщина развелась, сделала пластику и исполнила мечту стать моделью Playboy 

Lenta.ru 1 час назад
Мать четверых детей стала моделью Playboy
Фото: @fiona.hollingsworth
Мать четверых детей развелась с мужем и начала сниматься в откровенных фотосессиях для журнала Playboy. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
37-летняя Фиона Холлингсворт из Вустершира, Великобритания, призналась, что с юного возраста мечтала о модельной карьере, однако в 21 год она вышла замуж и родила детей, поэтому «мечту пришлось отодвинуть на неопределенный срок».
@fiona.hollingsworth
После развода героиня материала решила сделать несколько пластических операций и осуществить задуманное. Она увеличила грудь, сделала пластику носа, потратив на это 10 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше миллиона рублей по текущему курсу). Кроме того, женщине пришлось обновить свой гардероб ради фотосессий. Затем она подала заявку на конкурс купальников, где ее заметил агент из журнала Playboy.
«Я не ожидала, что преуспею в конкурсе, у меня не было уверенности в себе, потому что я родила четверых детей, а также переживала разрыв отношений. В итоге я выиграла в номинации "Модель года". В это сложно было поверить, но я была так счастлива. Сейчас я работаю с ведущим фотографом из США, который работает в FHM, Playboy и Lifestyle Plus. Я действительно горжусь собой», — высказалась Холлингсворт.
Модель отметила, что теперь внешность для нее важнее, чем когда-либо, и что ей удается поддерживать свою молодость благодаря регулярным инъекциям ботокса и филлерам. «Я делаю много косметических процедур. У меня ботокс и филлер в губах и щеках. Когда позволяют средства, я также корректирую подбородок. Каждые пару месяцев я трачу на уход за собой около 500 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей)», — поделилась мать четверых детей.
В августе сообщалось, что страдавшая в юности из-за внешности девушка стала моделью и разбогатела. 31-летняя Рокси Салливан призналась, что в юности она стеснялась себя из-за проблемной кожи и чрезмерной худобы. Однако в 18 лет девушка прочла книгу про саморазвитие и увлеклась спортом, в результате чего стала квалифицированным персональным фитнес-тренером и начала сниматься в бикини.
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