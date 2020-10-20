3 внешних «недостатка», которыми стоит гордиться

Очень сложно найти девушку, которая была бы на 100% довольна своей внешностью. Даже у супермоделей, красоте которых завидует весь мир, есть свои комплексы. Что уж говорить об обычных женщинах.

Однако, как правило, большую часть "недостатков" женщины надумывают себе сами. Каких особенностей своей внешности уж точно не стоит стыдиться? Разбирался "Рамблер".

Высокий или низкий рост

Девушки комплексуют как из-за маленького роста, так и из-за слишком высокого. Первые жалуются на короткие ноги и непропорциональные формы, другие же боятся надевать каблуки и огорчаются из-за того, что выглядят неженственно на фоне своих невысоких партнеров.

Однако правда состоит в том, что у 95% женщин рост находится в диапазоне от 150 до 179 см. Если ваш рост укладывается в эти рамки, — отлично, теперь вы знаете, что на Земле миллионы женщин с такими же параметрами. Если нет, комплексовать также не стоит, лучше сконцентрируйтесь на плюсах своего роста: невысокие девушки кажутся миниатюрными и, как правило, выглядят младше своих лет. Высокие, в свою очередь, могут дать фору многим моделям. И вдобавок у них нет потребности носить каблуки, которые провоцируют большие проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Целлюлит

Молодые девушки и женщины среднего возраста, худые и полные — все они пытаются побороть одну и ту же проблему, имя которой целлюлит. Вот только прежде чем тратить уйму средств на специальные массажи и скрабы для борьбы с несовершенством, мало кто задумывается о том, что бугристая кожа на бедрах есть у 85-98% женщин, и жир в этой области ничем не отличается от жира на любом другом участке тела. Более того, наличие "апельсиновой корки" почти никак не связано с возрастом или массой тела.

Седина и морщины

Массмедиа активно призывают женщин всеми возможными способами скрывать признаки старения будь то седина или морщины. Отовсюду нам твердят о том, что привлекательность = молодость и никак иначе. Именно поэтому миллионы женщин тратят бессчетное количество денег и времени на различные уходовые процедуры для поддержания молодости.

Сальма Хайек, Ходить с седыми волосами стало зазорно в середине XX века, когда появилась первая сносная краска для волос. Однако сейчас в бьюти-сфере главенствует тренд на естественность, а потому даже знаменитости отказываются от окрашивания в пользу седины. В их числе Мэрил Стрип Гвинет Пэлтроу и другие.

Морщины также больше не считаются чем-то постыдным: глянцевые журналы все чаще публикуют фото звезд без ретуши, а бренды устраивают фотосессии с возрастными героинями.