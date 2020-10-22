Что станет с грудью тех, кто отказался от бюстгальтера

Движение Free the Nipple существует уже несколько лет. Его сторонницы выступают за то, чтобы женщинам наравне с мужчинами разрешили оголять грудь. Однако в действительности на такой радикальный шаг способны немногие.

А вот от ношения бюстгальтеров под одеждой год за годом отказываются все больше женщин. Другие, в свою очередь, все еще задаются вопросом - что будет с грудью без дополнительной "поддержки"? Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Французский врач Жан-Дени Руийон провел долгосрочное исследование и выяснил, кто может позволить себе отказаться от бюстгальтера без последствий.

В ходе работы специалист выяснил, что отказ от бра для молодых и стройных женщин с маленькой грудью (0-2 размер) будет только полезен. С течением времени уровень соска поднимется на 5-7 миллиметров, а грудь станет более упругой. Это произойдет за счет напряжения тонких фиброзных прослоек, отвечающих за поддержание структуры желез и сохранение формы груди. При отсутствии бюстгальтера они начинают тренироваться и учатся находиться в естественном положении.