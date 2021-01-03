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Почему брить ноги перед душем — плохая идея 

Мира Маркина 5 часов назад
Почему брить ноги перед душем — плохая идея
Фото: depositphotos.com
В наше время многие девушки доверяют эпиляцию профессионалам и не удаляют нежелательные волоски в домашних условиях. Однако в то же время существует и те, кто по-прежнему бреют ноги и другие части тела самостоятельно, допуская в процессе массу ошибок. О самой распространенной из них — в материале "Рамблера".
Бессчетное число девушек привыкли брить ноги перед тем, как принять душ. Однако специалисты настоятельно рекомендуют так не делать. По мнению экспертов, проводить депиляцию следует перед окончанием водных процедур. За то время, что вы будете находиться в душе, теплая вода сделает волоски более мягкими и избавиться от них будет гораздо легче. Таким образом, вам удастся избежать неприятного зуда и раздражения на коже ног и других частей тела после процедуры.
Специалисты рекомендуют избавляться от ненужных волосков не ранее, чем через 3 минуты после начала купания.
Чтобы избежать зуда, не забывайте также увлажнять кожу после мытья. Делать это нужно через несколько минут после выхода из душа. Увлажняющее средство задержит влагу в эпидермисе, что положительным образом скажется на состоянии кожи.
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