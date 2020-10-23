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Звезда рассказала, как большая грудь испортила ей жизнь 

Александра Нечаева 5 часов назад
Британская звезда хочет избавиться от груди (галера) (вчера так никто и не взял) (жен)
Звезда Джеммы Коллинз зажглась в 2011 году, когда она решила принять участие в реалити-шоу Teh Only Way Is Essex. До этого девушка продавала подержанные автомобили и о умопомрачительной карьере на телевидении не могла даже мечтать. Однако у судьбы были свои планы.
С 2011 года и по сей день Джемма пользуется большой популярностью и все у нее в жизни хорошо, кроме одной вещи. Британская телезвезда и модель плюс-сайз на днях призналась, что большое неудобство ей доставляет собственная грудь.
По словам Джеммы, ее огромных размеров бюст весит около 12 килограммов, из-за этого у звезды даже возникли проблемы со здоровьем.
Коллинз призналась, что ее уже посещали мысли о коррекции груди, теперь же она твердо намерена сделать пластическую операцию по ее уменьшению. Джемма уже проконсультировалась с пластическим хирургом и в ближайшее время собирается скорректировать и подтянуть грудь, чтобы она выглядела более привлекательной.
Результат операции звезда пообещала сразу показать своим подписчикам в Instagram. Пока же можно оценить размеры «бедствия» Джеммы в фотогалерее «Рамблера».
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