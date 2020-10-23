Филлеры. Инструкция по применению 

Контурная пластика лица — одна из самых распространённых процедур в кабинете врача косметолога. Однако, вокруг этой методики до сих пор существуют неутихающие споры, касающиеся безопасности, эффективности и необходимости подобного рода манипуляций.

Давайте проясним основные моменты и развеем все предрассудки и мифы, сформировавшиеся среди пациентов.

Суть метода

Контурная пластика лица — введение филлеров (наполнителей) в определенные слои покровных тканей с целью возмещения их объемов. В зависимости от области и показаний препарат может быть инъецирован в подкожно-жировую клетчатку, на кость или даже внутрикожно. Для этого используются филлеры разной плотности (вязко-эластичности). Как правило, чем плотнее филлер — тем глубже он должен быть введен для создания имитации костной или жировой ткани и меньшей визуальной считываемости. Хотя и в этом есть свои исключения. Например, в подглазничную область, где толщина покровных тканей невелика, вводится жидкий невязкий препарат под мышцу, исключительно накостно.

Основные страхи и фобии пациента

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Неестественность коррекции

Социальные сети и СМИ порой транслируют огромное количество известных личностей с «раздутыми» ненатуральными похожими лицами. Подобные моменты действительно имеют место быть, но лишь в случае отсутствия чувства меры у пациента, потакания врачом чрезмерных запросов, выбора препарата неправильной реологии (слишком плотного для деликатной области). Чаще всего от одного шприца филлера мы получаем крайне естественный вариант коррекции, изменения практически незаметные окружающим и выражающиеся в улучшении эстетического восприятия, легком сглаживании признаков старения и формировании более отдохнувшего лица.

Объем одного шприца не превышает 1 мл.

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Опытным хозяйкам не составит труда пересчитать этот объем на 1 чайную ложку, в которую помещается, в зависимости от плотности продукта, до 5 мл. Пятая часть чайной ложки — вот среднее количество, на которое увеличится объем той или другой области лица. Согласитесь, это действительно немного. Опытный врач всегда будет ставить гипокоррекцию с возможностью постепенного добавления количества препарата (при необходимости) как первоочередную задачу.

Безопасность

С этим пунктом действительно стоит разобраться. Обилие препаратов на рынке эстетической медицины порой вводит в ступор не только пациента, но и его доктора.

На чем желательно сделать акцент при выборе филлера?

Состав

Филлеры бывают биодеградируемые (полностью рассасывающиеся), частично биодеградируемые или перманентные. Иногда желание пациента получить чуть более пролонгируемую коррекцию — в корне ошибочно. Погнавшись за долгим результатом, мы забываем о второй стороне вопроса. Безопасности. Как вывести из организма то вещество, которое не рассасывается в случае необходимости? Пациенту может не понравиться результат, при введении препарата в редких случаях можно допустить ошибку в выборе уровня коррекции, не говоря уже о действительно опасных моментах процедуры, связанных с анатомическими нюансами. Как ни крути, препарат должен иметь антидот — то специфическое средство, которое быстро и результативно его растворит. Единственное вещество во всем мире, которое можно вывести из тканей здесь и сейчас, — гиалуроновая кислота. В среднем тот фермент, который применяется для ее деградации, — гиалуронидаза, действует за 30 секунд. Нет препарата — нет проблемы. Это дает шанс на ошибку, от которой все же никто не застрахован. За 1 минуту врач всегда сможет «вернуть все на свои места».

Известность и происхождение марки филлера

Крупные мировые компании годами вкладывают средства и силы в исследования. Обзаведясь приличным штатом сотрудников, известные лаборатории готовы ручаться за чистоту сырья, качество ингредиентов и безопасность готового продукта для человека.

Лаборатория Teoxane, расположенная в Женеве, в самом сердце Швейцарии, производит филлеры на основе гиалуроновой кислоты уже свыше 15 лет и имеет многочисленные сертификаты качества, соответствия, регистрацию на территории Европы, США, России. Ни одна линейка филлеров в мире не имеет столько позиций препаратов (19 наименований). Подобное количество — не прихоть, а необходимость. Среди общего списка есть препараты, адаптированные под конкретную область введения, в определенный слой, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого пациента — толщины покровных тканей, пола, возраста, морфотипа старения, выраженности дефицита объема.

TEOXANE

Болезненность

Страх боли — естественная защитная реакция организма. Мы все стремимся к комфортным процедурам, о которых в памяти отложатся только приятные моменты, связанные с прекрасным результатом.

При этом нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что болевой порог у всех разный, к тому же есть определенные дни физиологического цикла женщины, в которые однозначно повышается чувствительность, а также зоны лица, где рецепторов значительно больше по сравнению со смежными областями.

Уменьшить болезненность при вколе позволяет анестезия в виде крема с определённым временем экспозиции, а при введении препарата, для устранения чувства распирания, — лидокаин в составе самого филлера. К слову сказать, лидокаин в составе препарата присутствует в ничтожно малой дозировке, которая не вызовет аллергической реакции у предрасположенного к таким моментам пациента, и в то же время будет достаточной для безболезненного введения.

Филлеров, содержащих лидокаин, не так много. Это вновь объясняется дороговизной исследований и регистраций. В линейке Teosyal целых две подлинии препаратов, содержащих лидокаин в составе: RHA и PureSense. Причём, первая обладает максимально выраженными свойствами растяжимости и упругости, благодаря чему при инъецировании легко встраивается в ткани, не испытывая выраженного сопротивления и даря ещё большой комфорт процедуры.

Реабилитация

Стоит ли брать отпуск, скрываться от родственников и соседей, приобретать тональные средства с плотной текстурой, способные закамуфлировать злополучный синяк?..

Чаще всего — нет. Конечно, сосудов на лице огромное количество, у разных пациентов своя проницаемость сосудистой стенки и склонность к формированию синяков. Поэтому утверждать на 100%, что инъекция не закончится подобным неприятным моментом все-таки нельзя. Однако, выбор определённого дня цикла, знания анатомии и работа с атравматичным инструментом, каким является канюля, во многом снижают риск кровоизлеяния в ткани. Канюля (в отличие от иглы) — тупоконечный инструмент, который способен аккуратно обойти сосуд или нервное сплетение, оказавшиеся у неё на пути.

Порой всего лишь через один прокол опытный врач-косметолог способен провести одномоментную коррекцию одной или более зон.

Не рано ли?..

Ошибочно считать, что контурная пластика лица — удел только возрастных пациентов. Человек достигает юридически свободного статуса, достигнув 18-летнего возраста. Зачастую причина обращения «молодых» пациентов — желание исправить асимметрию лица, устранить дефицит костной и жировой структур, улучшить эстетическое и художественное восприятия лица. Необходимость введения филлеров связана не с возрастом, а с показаниями. У всех нас разная генетика и разные типы наследования тех или иных генетически детерминированных изменений.

TEOXANE

Филлеры отекают и растягивают ткани

Здесь есть дозозависимая связь. В случае гиперкоррекции или использовании в тех зонах, где правильнее было бы прибегнуть к помощи пластических хирургов (наличие грыжевых мешков по глазами) препараты действительно могут усилить уже имеющуюся отечность. Выход: использование малого количества филлера или отказ от коррекции определенных областей у предрасположенных к отечности пациентов.

Немаловажным является и факт наличие у бренда узкопрофильных препаратов. Например, в линейке Teosyal создан специальный филлер для подглазничной области -Redensity 2. В случае коррекции слезной борозды даже при наличии грыж препарат оказывает минимальное давление на ткани, не притягивает воду и обеспечивает кожу биологически активными веществами, необходимыми для улучшения ее качества.

Таким образом, конечно, определенно стоит понимать, что любая методика — не панацея и имеет ряд показаний и противопоказаний, грамотно оценить которые сможет лишь специалист. Задача пациента — взвешенно отнестись к выбору препарата и врача.

Автор: Кира Филиппова

Пластический хирург, тренер по инъекционным и нитевым технологиям Country Expert Teoxane Russia