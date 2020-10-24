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Беременность

Пластические операции, которые лучше делать до 30 

Анастасия Иванова 13 часов назад
Пластические операции, которые лучше делать до 30
Фото: depositphotos.com
Некоторые пластические операции врачи не рекомендуют делать своим пациентам до определенного возраста. Однако за другими хирургическими вмешательствами молодые девушки могут смело обращаться к специалисту. «Рамблер» расскажет о пластических операциях, которые лучше делать до 30 лет.

Отопластика

У многих с самого детства появляются комплексы из-за ярко выраженной лопоухости. Девушки всячески стараются прикрывать этот дефект длинными волосами. Конечно, операцию на уши стоит делать только в том случае, если комплекс после окончания школы или университета так и не исчез. Торчащие уши — это лишь эстетическое показание к операции, здоровью этот никак не вредит.

Комки Биша

Комки Биша — это жир в зоне щек, который после удаления не подлежит восстановлению. Одну из самых популярных операций девушки делают для того, чтобы сделать свое лицо заметно худее. Женщины постарше с широким от природы лицом также обращаются к хирургу с просьбой убрать комки Биша, чтобы сделать свой овал лица более выраженным. Интересно, что многие врачи отговаривают своих пациентов от этой операции. Дело в том, что с возрастом лицо без этой припухлости может казаться старше.

Блефаропластика

Речь идет о нависшем веке, которое может быть признаком бессонницы, старения или же генетической особенностью. Если не решить эту проблему раньше, то с годами ситуация станет хуже. Операция производится путем удаления лишней кожи в области века.
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