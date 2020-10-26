В чем принцип диеты, замедляющей старение 

Время быстротечно, но как же порой хочется его остановить, чтобы подольше сохранить молодость и красоту. Конечно, сделать это невозможно, но есть и другие способы замедлить старение. Один из них — соблюдение диеты доктора Бухингера. «Рамблер» расскажет о гланвых ее принципах.

Метод доктора Бухингера представляет собой индивидуально моделированное голодание на основе углеводного питания (овощные соки, мед, овощные бульоны). Дополняется диета при необходимости белками в форме молочных продуктов, а также минералов, витаминов, микроэлементов. Такой рацион способствует эффективному выводу токсинов и шлаков из организма, а также нормализации пищеварительной системы. Кроме того, неотъемлемая часть диеты — это умеренные физические нагрузки, например, скандинавская ходьба, водные процедуры.

безопасное избавление от лишних килограммов;

восстановление работы пищеварительной системы;

мощная мобилизация регенерационных сил организма;

улучшение работы иммунной системы;

нормализация кислотно-щелочного и гормонального баланса;

профилактикой против онкологических заболеваний и старения;

подъем настроения и прилив сил. Польза лечебного голодания по Бухингеру:

При голодании по Бухингеру один день является фруктовым, когда разрешается употреблять фрукты в определенных количествах. Днем в обед при голодании по Бухингеру рекомендуется пить овощной отвар. С отваром в организм поступают минеральные вещества, необходимые для жизнедеятельности, также исключается повышение степени кислотности крови. Мочевина и мочевая кислота, попадающие в кровь вследствие распада и перемещения нежелательных отложений, выводятся затем через почки наружу.

По вечерам во время голодания по Бухингеру разрешается пить фруктовый сок (1 стакан в день), что необходимо для снабжения организма витаминами и микроэлементами для поддержания стабильности уровня электролитов во всех жидких системах организма и для лучшей переносимости собственно процесса голодания. Овощной отвар и фруктовый сок нельзя проглатывать залпом. Они должны «съедаться», то есть поглощаться небольшими дозами, лучше всего чайными ложечками.

Общее количество жидкости, выпиваемой в день, составляет не менее трех литров, что облегчает работу почек, кишечника, кожи и легких. Рекомендуется пить травяные отвары и минеральную воду с добавлением по утрам и в обед чайной ложечки меда.

Кроме того, метод предусматривает очищение кишечника и достаточно длительную фазу восстановления питания. После прохождения программы ни в коем случае нельзя нагружать желудок. В первый день можно съесть дополнительно только два яблока, четыре ореха и картофельный суп. Жевать надо медленно, получая удовольствие от каждого кусочка. На второй день добавляется немного каши, фруктового компота, картофеля, творога, сырых овощей или фруктов и овощной суп. Ежедневно можно очень осторожно увеличивать количество пищи, тщательно прислушиваясь к внутренним ощущениям.

Важно учитывать тот факт, что меню для лечебного голодания по Бухингеру лучше всего подбирать индивидуально, исходя из особенностей вашего организма. В этом вам поможет квалифицированный доктор. Кроме того, он проследит за тем, чтобы диета не нанесла вам вреда в случае, если у вас имеются противопоказания.