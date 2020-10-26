Определены три принципа красоты 

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Некрасивые люди склонны переоценивать свою внешность, тогда как симпатичные часто более реалистично подходят к этому вопросу. К такому выводу, как сообщает издание DR , пришли датские ученые.

В ходе исследования экспертам удалось вывести три принципа красоты, которые действуют в любых условиях.

Во-первых, речь идет о симметричном лице. Как утверждают ученые, люди предпочитают симметрию вовсе не потому, что общество просто договорилось считать это красивым. Дело в том, что она сигнализирует о хороших качествах, которые можно передать потомству. А асимметрия, напротив, сигнализирует о плохих генах, объяснил профессор кафедры социологии Копенгагенского университета Мадс Мейер Йегер.

Вторым критерием красоты, по словам исследователей, является наличие черт лица, как можно более типичных для среднестатистического представителя вашего народа.

Третий — ровная кожа. Темные круги под глазами, сыпь или тусклый цвет лица — все это может ухудшить оценку внешности другого человека.

Ученые также выяснили, что следы воздействия солнца и морщины расцениваются как признак старости. И их тоже могут посчитать следствием плохого здоровья.