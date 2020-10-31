Как быстро похудеть на пиве

На многих мысль о диете нагоняет тоску и печаль, оно и неудивительно, ведь кому захочется даже на время забывать обо всех радостях жизни. Наша жизнь — чреда праздников и ярких событий, многие из которых сопровождаются веселыми застольями с алкоголем. Но все диеты исключают спиртные напитки из рациона. Все, кроме одной — пивной. «Рамблер» расскажет о принципах такой системы питания.

Пиво — просто кладезь витаминов и микроэлементов. Напиток содержит витамины группы B (так называемые витамины красоты), отвечающие за состояние стенок сосудов и эластичность кожных покровов. Именно благодаря их наличию кожа при резкой потере веса не обвисает, а аккуратно подтягивается. Также в пиве есть калий, кальций, магний, медь, цинк, селен и другие полезные минералы. Горькие хмелевые добавки препятствуют застою желчи и даже снижают уровень холестерина в крови. Кроме того, напиток обладает мочегонным действием.

Калорийность пива

В литре пива — примерно 400 ккал, то есть на 100–150 ккал меньше, чем в соответствующем количестве молока. «Пивные» животы объясняются не потреблением самого пива, а неумеренностью в закуске: солёные орешки, сухарики, рыба, конечно, вкусны, но очень калорийны, удерживают воду в организме и негативно влияют на обмен веществ. К тому же, алкоголь и сам по себе возбуждает аппетит.

Основные принципы диеты на пиве: в день выпивать литр живого пива комнатной температуры;

исключить из рациона сахар и соль;

в течение дня нужно выпивать не менее двух литров травяных отваров или воды без газа;

на протяжении курса разрешается один — два раза выпить по маленькой чашке кофе, а также 2–3 раза съесть по кусочку шоколада (не более 30 грамм в день);

ежедневно делать зарядку и не менее двух часов гулять на свежем воздухе.

Продолжительность и результат

Не стоит соблюдать пивную диету более семи дней, если вы не хотите навредить организму. При этом повторить курс можно не раньше, чем через месяц. Результаты этой системы питания во многом зависят от скорости обменных процессов, поэтому мужчины могут сбросить пять килограммов, женщины — около трех–четырех.

Пивная диета противопоказана: беременным и кормящим матерям;

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта;

при заболеваниях жёлчного пузыря и печени;

при нарушениях обмена веществ;

при заболеваниях эндокринной системы;

при онкологических заболеваниях;

в том случае, если человек принимает лекарственные препараты, которые нельзя совмещать с алкоголем;

водителям и молодым людям до 21 года.

Эта диета не исключает алкогольное пиво, но лучше, конечно, заменить его безалкогольным. Ведь в литре этого спиртного напитка содержится 30-50 грамм этанола, который как раз-таки не несет никакой пользы организму.