Ученые назвали три критерия красоты

К необычным результатам привело исследование датских ученых. Оказывается, некрасивые люди склонны переоценивать свою внешность, тогда как симпатичные часто более реалистично подходят к оценке себя.

В ходе исследования экспертам удалось вывести три принципа красоты, которые действуют в любых условиях.

Самое главное, чтобы лицо было симметричным. Это куда важнее модных типажей, которое выбрало общество. Дело в том, что симметрия символизирует о хороших генах, которые может передать человоек своему потомству. Асимметрия же сигнализирует о неполадках в организме.

Вторым критерием красоты стало наличие черт лица, как можно более типичных для среднестатистического представителя вашего народа.

Третий — ровная кожа. Темные круги под глазами, сыпь или тусклый цвет лица — также могут ухудшить оценку внешности другого человека.