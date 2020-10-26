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Ученые назвали три принципа красоты вне времени 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Ученые назвали три критерия красоты
Фото: depositphotos.com
К необычным результатам привело исследование датских ученых. Оказывается, некрасивые люди склонны переоценивать свою внешность, тогда как симпатичные часто более реалистично подходят к оценке себя.
В ходе исследования экспертам удалось вывести три принципа красоты, которые действуют в любых условиях.
Самое главное, чтобы лицо было симметричным. Это куда важнее модных типажей, которое выбрало общество. Дело в том, что симметрия символизирует о хороших генах, которые может передать человоек своему потомству. Асимметрия же сигнализирует о неполадках в организме.
Вторым критерием красоты стало наличие черт лица, как можно более типичных для среднестатистического представителя вашего народа.
Третий — ровная кожа. Темные круги под глазами, сыпь или тусклый цвет лица — также могут ухудшить оценку внешности другого человека.
Ранее "Рамблер" показывал, как выглядит красавица-дочь Джуда Лоу.
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