3 способа убрать второй подбородок 

Второй подбородок делает овал лица нечетким и визуально добавляет возраст. Делимся эффективными способами для подтяжки кожи и укрепления мышц.

Работа с овалом лица всегда очень долгая и трудная, так как часто мы не успеваем, забываем или слишком устаем, чтобы сделать несколько простых упражнений. Однако есть несколько правил, регулярно соблюдая которые можно добиться отличных результатов.

1. Комфортное рабочее место

Сделайте рабочее место эргономичным, чтобы голова была не под наклоном, а гаджеты находились на уровне глаз. Если вы прилегли на кровать, повернитесь на бок и положите руку с телефоном или книгой таким образом, чтобы вам было удобно, а голова и шея не прижимались к грудной клетке.

Первое, с чего нужно начать борьбу со вторым подбородком — это привычки. То, как вы сидите на офисном стуле, лежите на кровати или работаете за компьютером, во многом определяет результат.

2. «Рефлекс осанки»

В 1880 году Чарльз Дарвин придумал понятие «рефлекс осанки» и объяснил его как определенные движения и позы, способные вызывать соответствующие эмоции. Если постоянно сутулиться и забывать о ровной осанке, то о хорошем настроении можно забыть. Мышцы помнят все: когда вы в плохом расположении духа, они находятся в напряжении и фиксируют это положение надолго, вследствие чего овал лица «уплывает», появляется второй подбородок, брыли и другие проблемы. Если настроиться на позитив для вас кажется невозможным среди всех жизненных трудностей, то начните с исправления мышечной реакции — расправьте плечи, улыбнитесь, сделайте зарядку и почувствуйте заряд бодрости.

3. Эффективные упражнения

Третье, не менее важное правило, — это работа с осанкой. Второй подбородок появляется из-за искривления позвоночника: мышцы грудного отдела сжимаются;спина округляется;голова «вжимается» в плечи.

Чтобы избавиться от сутулости, можно делать 4 подхода легкой суставной гимнастики по утрам. Повороты головы вокруг своей оси в одну и другую стороны 6-8 раз.

Наклоны головы к плечу. При этом ухо, которое находится сверху, должно стремиться к потолку (представьте, что кто-то тянет вас за кончик уха). Задержитесь на 10 секунд на каждой стороне.

Повороты головы вправо и влево: сначала проведите глазами, а затем головой до упора в одну сторону и задержитесь в этом положении на 10 секунд, затем в другую сторону. Медленно верните положение головы и глаз к центру.

Наклоны головы к грудной клетке. Выполняйте упражнение 10 раз. Задержите голову внизу с руками на макушке, растяните заднюю поверхность шеи. Руки должны быть расслаблены, кисти на макушке сплетены в замок.

Движения лопатками — соединяйте лопатки пружинящими движениями 6-8 раз.