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Беременность

5 безобидных привычек, которые вредят волосам 

Be Icon и ещё 1 4 часа назад
5 безобидных привычек, которые вредят волосам
Фото: Be Icon
Ухоженные волосы — предмет для гордости любой женщины. Короткие и длинные, светлые и темные, тонкие и густые — для каждого типа волос нужен особый индивидуальный уход. Но помимо ухода, существует ряд привычек, которые вредят любым волосам. Рассказываем, от чего стоит отказаться ради здоровых волос.

Сон с влажными волосами

Порой с утра совсем нет времени на мытьё головы, выход — помыть её на ночь. После приятного душа хочется быстрее лечь в кровать и заснуть. Но спать с мокрыми или влажными волосами привычка не самая лучшая, т.к. волосы слабы, они путаются, их сложно расчесывать и укладывать утром. Перед сном всегда сушите волосы феном на прохладном режиме. Стоит помнить о том, что расчёсывание влажных волос также наносит им вред.

Тугие причёски

Туго заплетённые косы или тугой хвост выглядят эффектно и красиво. Но из-за тугих причёсок создаётся большое давление на волосяные фолликулы. Это может стать причиной ломкости и выпадения волос. Из-за разрушения волосяных фолликул, может возникнуть алопеция. Чтобы такого не произошло, старайтесь давать волосам отдых от причёсок.

Большое количество шампуня

Частая ошибка женщин — чем больше шампуня, тем лучше. Нанося много шампуня на волосы, вы не делаете их чище, даже наоборот. От того, что шампуня слишком много, он не вымывается с головы полностью, что приводит к раздражению кожи, потере объёма и грязному виду волос. Не стоит забывать о том, что шампунь предназначен только для корней, при нанесении на кончики, они становятся сухими и секутся.

Обильное расчёсывание

Для того чтобы волосы выглядели хорошо в течение дня, нужно постоянно их поправлять. Однако не следует этим злоупотреблять. Частое расчёсывание вредит волосам, делает их ломкими и прилизанными. От многоразового использования расчёски страдает также эпидермис головы, он травмируется и появляются микро царапины, через которые могут проникнуть бактерии. Трихологи рекомендуют расчёсывать волосы 2-3 раза в день. Исключение — чрезмерное спутывание от внешних воздействий.

Трение волос полотенцем

Как часто в фильмах мы видим, как девушка трёт полотенцем волосы после душа. Если вы делаете также — пора забыть эту привычку. Такая «сушка» сильно вредит волосам. Мокрые волосы легко травмируются от трения и скручивания. Лучше надеть полотенце как тюрбан на 5 минут, за это время лишняя влага впитается, и волосы останутся невредимыми.
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