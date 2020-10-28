Инстаграм-модель из Германии Ивонн Бар увеличила свою грудь, но разочаровалась в этой операции. "Рамблер" рассказывает, почему женщина жалеет о случившемся.

Девушка потратила 38 тысяч евро (примерно 3,5 миллиона рублей) на пластические операции. Она увеличила грудь, откачала жир, сделала подтяжку и изменила форму лица.

Однако новая внешность не принесла ей счастья. Дело в том, что настолько большая грудь пугает мужчин, поэтому они расстаются с Ивонн. Так, бывший парень модели стеснялся выходить с ней куда-либо из-за ее груди.

"Мужчины не относятся ко мне серьёзно. У меня такое чувство, что своим видом я отпугиваю всех хороших парней", — говорит Ивонн.

Еще одной проблемой стал вес такой большой груди. Ивонн рассказывает, что иногда может только лежать из-за того, что у нее сильно болит спина. Все эти вещи подтолкнули ее к операции по уменьшению груди.