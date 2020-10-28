Как продлить жизнь косметике в домашних условиях

У любой косметики есть срок годности, и использовать ее после истечения этой даты может быть опасно. Особенно для возрастной кожи. Кроме того, жизнь можно продлить косметике, которая закончилась или рассыпчатым текстурам, которые упали и разбились. "Рамблер" рассказывает, что делать для того, чтобы увеличить срок годности косметики.

Тональный крем

Если у вас осталось немного тонального крема, а тратиться на новый пока не хочется, разрежьте тюбик с ним. Там вы увидите, что на его стенках есть еще много тональной основы, но не обязательно выковыривать ее до последней капли. Можно превратить основу в BB-крем, который тоже будет перекрывать несовершенства кожи. Добавьте в тюбик увлажняющего крема или лосьон. Так вы увеличите количество продукта и продлите его использование.

Разбившаяся пудра, румяна или тени

Сухие текстуры при падении разбиваются на мелкие кусочки так, что пользоваться ими становится неудобно. Однако их можно реанимировать. Соберите остатки обратно в упаковку, налейте немного спирта, а сверху положите салфетку. Возьмите ложку и спрессуйте, а потом оставьте высыхать. Так вы реанимируете то, что разбилось.

Тушь

Если у вас засохла тушь или подводка, ей тоже можно продлить жизнь. Достаточно добавить туда несколько капель мицеллярной воды. Текстура не будет засыхать и сбиваться в комочки, поэтому ее можно будет использовать.

Помада