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В Сочи выбрали новую «Красу России» 

Экспресс газета 3 часа назад
В Сочи выбрали новую «Красу России»
Фото: Экспресс газета
Победительницей конкурса «Краса России 2020» стала 18-летня уроженка Ярославля Альбина Королева. Несмотря на отсутствие поддержки зрителей, все конкурсантки прошли испытания, предусмотренные стандартными правилами. Что же касается голосования, то в этом году самую красивую представительницу нашей страны выбирало жюри, сообщает Woman.ru.
Новая «Краса России» долгое время входила в команду поддержки ярославской хоккейной команды «Локомотив, вела на местном телевидении прогноз погоды и даже участвовала в съемках фильма «Давай разведемся».

«Мне до сих пор не верится, что я буду представлять Россию на международном уровне. Это огромная честь для меня! Выражаю благодарность дирекции конкурса за доверие, я буду с гордостью нести звание Краса России 2020!» — написала Альбина на своей странице в Instagram.

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Красота , Локомотив , Woman.ru
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