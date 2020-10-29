В Сочи выбрали новую «Красу России» 

Победительницей конкурса «Краса России 2020» стала 18-летня уроженка Ярославля Альбина Королева. Несмотря на отсутствие поддержки зрителей, все конкурсантки прошли испытания, предусмотренные стандартными правилами. Что же касается голосования, то в этом году самую красивую представительницу нашей страны выбирало жюри, сообщает Woman.ru.
Новая «Краса России» долгое время входила в команду поддержки ярославской хоккейной команды «Локомотив, вела на местном телевидении прогноз погоды и даже участвовала в съемках фильма «Давай разведемся».
«Мне до сих пор не верится, что я буду представлять Россию на международном уровне. Это огромная честь для меня! Выражаю благодарность дирекции конкурса за доверие, я буду с гордостью нести звание Краса России 2020!» — написала Альбина на своей странице в Instagram.