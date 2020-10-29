В Сочи определи победительницу конкурса красоты "Краса России — 2020". Ей стала 18-летняя Альбина Королева из Ярославля. Девушка будет представлять страну на международном уровне. "Рамблер" собрал галерею фото россиянки.
Альбина Королева — студентка ярославского педагогического университета имени Ушинского. Она принимает участие в конкурсах красоты с 14 лет. Параллельно с учебой девушка работает моделью: участвует в рекламных съемках и ходит по подиуму. Долгое время обладательница титула "Краса России — 2020" входила в группу поддержки ярославской хоккейной команды "Локомотив". Кроме того, она вела прогноз погоды на местном телевидении и снималась в фильме "Давай разведемся".
"Мне до сих пор не верится, что я буду представлять Россию на международном уровне. Это огромная честь для меня!" — написала в своем Instagram-аккаунте Альбина Королева.
В этом году конкурс прошел без зрителей. Победительницу определило жюри.