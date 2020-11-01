Почему с возрастом люди толстеют

Человеческий организм — очень сложный механизм, работа которого зависит от многих факторов. Это касается и внешнего вида. Многие ошибочно полагают, что, если прикладывать усилия и следить за питанием, тело всегда будет подтянутым и стройным, даже с возрастом. Но зачастую все происходит наоборот — человек, который вел активный образ жизни или обладал быстрым метаболизмом, в старости резко набирает десятки лишних килограммов. «Рамблер» расскажет, как возраст влияет на вес.

Водный баланс

С возрастом масса тела существенно меняется. И главная причина заключается в том, что организм постепенно теряет способность удерживать воду и тепло, тело человека постепенно высыхает. Так, ребенок до года удерживает в себе около 70-75% воды и за счет этого имеет округлые формы тела. Организм пенсионеров удерживает 55-60% воды, за счет чего на их телах появляются складки.

Жизненный потенциал

С возрастом изменяется и жизненный потенциал человека. Примерно до 20 лет он «разворачивается», строя организм, придавая ему нужные формы. В период с 20 до 40 лет организм имеет оптимальные пропорции и массу тела. Далее жизненный потенциал снижается, за счет чего масса тела и его пропорции начинают «размываться» — тело теряет свою форму и вес (особенно вес активной ткани, пропорция жировой ткани может даже возрастать в значительных пределах).

Метаболизм

В течение жизни у человека существенно меняется обмен веществ. Обмен веществ, сильный в детстве, юности и молодости, с возрастом сильно снижается. Это приводит к тому, что человек в зрелом возрасте (уже с 30-35 лет), а тем более в пожилом, не может использовать эффективно то количество пищи, которое съедал в 20-25 лет. Раньше все это сгорало и полностью усваивалось. Теперь же организм не в состоянии нормально переварить и усвоить столько пищи. Постепенно человек начинает полнеть.

Гормональный фон

Это же можно сказать и о гормональном обмене. Мощная выработка половых гормонов в юности и зрелом возрасте придает мужчинам и женщинам специфическую форму тела, в особенности жирового обмена, накопления жира в теле. Уменьшение и прекращение выработки половых гормонов (особенно у женщин в период климакса) резко влияет на эти показатели — падает мышечная масса, изменяются пропорции тела, возрастает доля жировой массы в организме.

Шлаки

С возрастом в организме человека накапливается количество ненужных веществ, разного рада шлаков. Все это приводит к тому, что масса тела увеличивается, а пропорции меняются, например, растет живот. Если человек страдает от запоров, то зашлаковка организма, а, следовательно, процессы старения и изменения массы, пропорций тела происходят в разы быстрее.

Невроз

Важно отметить психологический фактор, который с течением времени приобретает все большую роль во внешнем виде тела. Нервные, раздражительные, обидчивые люди очень быстро теряют свою красоту. Их эмоциональное раздражение, неприятие, отсутствие любви к самому себе действуют на клетки собственного организма угнетающе. Таким образом люди подавляют жизненную силу и быстро угасают, теряя некогда прекрасные формы. Недополучая нужных положительных эмоций, человек пробует их подменить удовольствием от еды и, переедая, быстро полнеет.