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Беременность

Россиянки начали сильнее красить глаза из-за защитных масок на нижней части лица 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиянки начали сильнее красить глаза из-за масок
Фото: CHANEL / Globallookpress.com
Жительницы российских городов начали активнее покупать косметику для глаз из-за масочного режима, введенного в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование онлайн-ретейлера Wildberries за октябрь текущего года.
В минувшем октябре продажи туши и щипцов для ресниц выросли на 108 и 565 процентов соответственно по сравнению с тем же месяцем в 2019 году. Кроме того, из-за постоянного ношения защитных масок на нижней части лица женщины стали сильнее краситься тенями для век — спрос на этот товар вырос на 116 процентов.
Россиянки также заинтересовались воском для бровей и инструментами для их коррекции — продажи этих позиций увеличились на 1052 и 151 процентов.
Большей популярностью начала пользоваться и другая продукция: жидкая подводка (256 процентов), накладные ресницы (170 процентов) и полоски для коррекции век (30 процентов).
Продажи декоративной косметики для губ остались на прежнем уровне.
В феврале, в начале пандемии коронавируса, популярные бьюти-блогерши и визажистки придумали макияж, подходящий к защитной маске. Большинство мастеров порекомендовали особенно ярко выделять глаза, поскольку это единственная часть лица, которую видно из-под аксессуара. Для этого некоторые из них предложили воспользоваться тенями с легким блеском или нанести черную подводку.
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