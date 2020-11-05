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Девушка сама покрасила брови и распухла до неузнаваемости 

WMJ.ru 2 часа назад
«Шли зеленые слезы»: девушка покрасила брови и распухла
Фото: WMJ.ru
20-летняя Стефани Дэвис решила обходиться только декоративным макияжем после того, как самостоятельное окрашивание бровей дважды подвело ее.
Лицо Дэвис распухло до неузнаваемости, после того как она нанесла тинт для домашнего окрашивания бровей. Девушка не сделала рекомендованный тест на чувствительность, и уже через несколько часов брови очень зачесались, передает Metro. Проснувшись утром, Стефани не узнала себя в зеркале и не вышла на работу, чтобы не напугать клиентов — она работает с людьми с ментальными особенностями.
Оба бренда, названия которых в публикации не указываются, обратили внимание на то, что предупреждают о необходимости теста на чувствительность. Однако Стефани красила брови не первый год и думала, что все обойдется.

"Шли зеленые слезы, я себя не узнавала. Мне пришлось раздирать веки, потому что они склеились, брови были твердые как камень, волоски из них выпадали. Я не могла носить макияж и накладные ресницы неделю, не могла выходить на улицу".

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