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Девушка собирает пожертвования на уменьшение груди 

Александра Нечаева 12 часов назад
Большинство девушек мечтает о большой груди, а британка Вики Роудж, напротив, мечтает о том, чтобы свой бюст сделать меньше. Девятнадцатилетняя Вики, рост которой составляет 162 сантиметра, является обладательницей бюста восьмого размера, который весит почти десять килограммов.
Роскошные формы, по словам девушки, создают ей массу неудобств. Во время учебы в школе одноклассники насмехались над ней, да и теперь Вики нередко слышит в свой адрес весьма непристойные шутки.
Кроме того, девушке довольно сложно подобрать одежду, а также Вики практически не может заниматься спортом, хотя очень любит бег и футбол. Но тяжелая грудь дает весьма большую нагрузку на позвоночник, у девушки часто болит спина.
Британка мечтает избавиться от неудобств, которые доставляет ей большой бюст, и готова прибегнуть к помощи пластического хирурга. Но у девушке банально нет денег на операцию. Вики решила прибегнуть к помощи неравнодушных людей и начала сбор пожертвований на операцию. Роудж необходимо около 10 000 фунтов, чтобы, наконец, осуществить свою мечту. Половину суммы Вики выделил благотворительный фонд, девушка надеется, что найдутся неравнодушные люди, узнавшие ее историю, которые будут готовы помочь ей и собрать недостающую сумму.
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