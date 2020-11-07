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Обладательница лучших ягодиц Бразилии превратила себя в необъятную силиконовую куклу

WMJ.ru
4 часа назад
Plus-size модель с гигантскими бедрами и бюстом размером с футбольные мячи собрала почти миллион фолловеров в Instagram.
Инстамодель из Великобритании Люсин Дуарте с помощью пластических операций превратилась в человеческую секс-куклу. На днях девушка устроила фотосессию в образе Барби, взбудоражив фантазию своих подписчиков в Instagram.
@luceneduarte
В 2020 году Люсин стала обладательницей титула Miss BumBum, которым награждают красавиц с лучшими ягодицами в мире на ежегодном конкурсе в Бразилии.
Бедра у эффектной блондинки свои — 117 сантиметров в объеме, а вот объемная грудь досталась ей от виртуозных пластических хирургов. Сфотографировавшись в образе Барби в розовом латексном платье Дуарте, которая также снимается для Playboy, хотела побудить производителей делать игрушки более разнообразными.
Красота,
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