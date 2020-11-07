Plus-size модель с гигантскими бедрами и бюстом размером с футбольные мячи собрала почти миллион фолловеров в Instagram.

Инстамодель из Великобритании Люсин Дуарте с помощью пластических операций превратилась в человеческую секс-куклу. На днях девушка устроила фотосессию в образе Барби, взбудоражив фантазию своих подписчиков в Instagram.

@luceneduarte

В 2020 году Люсин стала обладательницей титула Miss BumBum, которым награждают красавиц с лучшими ягодицами в мире на ежегодном конкурсе в Бразилии.