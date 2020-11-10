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Украинка с бюстом-великаном шокировала необычным фото 

Украина.ру 2 часа назад
Мисс плюс-сайз Украина шокировала необычным фото
Фото: @mila_kuznetsova10
Мисс плюс-сайз Украина Мила Кузнецова, известная как обладательница самого большого натурального бюста в стране, показала всем любопытным, какие бокалы для вина предпочитает. Новая запись появилась у нее в Instagram 8 ноября.

«Решила продегустировать маленький бокал вина»,

— пошутила Кузнецова, держа в руках бокал размером с аквариум.
@mila_kuznetsova10
«Ну такой бокал на груди точно не удержать, также на твоей», «Правильно: большим сиськам — большие бокалы!», «Твой размерчик», «Хочу такой бокал хорошего вина», — поддержали подписчики модель.
Но, как водится, ни одного публичного человека хейт не обходит стороной, перепадает и Мисс плюс-сайз. На этот раз одна из пользовательниц сети оставила критический комментарий как бы от лица самой Милы Кузнецовой.

«И просто показать стройную фигурку в таком молодом возрасте! Грудь — мой пиар, я ей беру, я ей управляю! И кроме моего бюста никто как под сисечным гипнозом не способен видеть мои недостатки моей фигуры. А их масса! Углеводная!»

— раскритиковала подписчица модель.
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