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Ушла в желтый: ваши главные ошибки в уходе за блондом 

WomanHit.ru и ещё 1 22 часа назад
Ушла в желтый: главные ошибки в уходе за блондом
Фото: WomanHit.ru
Почему так сложно «подружиться» с капризным оттенком.
Наверное, нужно быть очень смелым человеком, чтобы решить «подружиться» с холодным блондом, ведь это получается далеко не у всех — цвет требует постоянного и качественного ухода, без которого вся красота быстро сойдет на нет. Мы решили выяснить, какие главные ошибки вы можете допускать в уходе, из-за чего цвет не просто предательски меняет оттенок, но и сами волосы становятся жесткими и непослушными.

Вы отказываетесь от кератина

Многие женщины, попробовавшие кератиновое выпрямление, зарекаются никогда не связываться с этой процедурой, однако не стоит путать процедуру с полезным компонентом. Для блондинистых волос кератин важен как воздух, так как при осветлении волосы серьезно страдают, а потому важно постепенно восстанавливать их с помощью средств с содержанием кератина. Не игнорируйте!

Вы слишком сильно питаете волосы

Конечно, питание необходимо, и все же слишком концентрированные средства могут привести к обратному результату — вместо рассыпчатых волос вы получите склеенные и ломкие. Это как раз тот случай, когда в самом начале использования мы в восторге от маски или бальзама, но со временем они перестают работать, как нам кажется, и мы забрасываем уход. В итоге волосы становятся жесткими. Решением становится правильно подобранный уход с учетом вашего типа волос — получите консультацию своего мастера в салоне.

Вы не подравниваете волосы

Да-да, регулярные посещения мастера — важный момент, если вы решили осветлить волосы. Все дело в том, что сильно осветленные волосы быстрее других сушатся на кончиках, секутся и, в целом, волосы выглядят неопрятно, если вы посещаете мастера максимум раз в полгода. Светлые волосы требуют встреч со стилистом как минимум раз в три месяца, когда кончики уже не могут терпеть. Да, придется избавиться от некоторой длины, но по-другому просто не получится поддерживать блонд в прекрасном состоянии.

Вы отказываетесь от силикона

Как и кератин, силикон помогает склеить чешуйки, таким образом избавляя вас от смешной пушистости и жесткости волос. Почти каждый день волосы подвергаются термической обработке, что крайне неприятно для светлых волос, а потому «несмывашки» с силиконом должны поселиться в вашем уходовом арсенале для красоты светлых волос.
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