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Звезды нашли избавляющую от морщин без фотошопа позу для фото в соцсетях 

Lenta.ru 1 час назад
Найдена избавляющая от морщин поза на фото
Фото: Lenta.ru
Знаменитости и популярные в соцсетях модели нашли удачную позу для съемок, благодаря которой на их лицах исчезают морщины. Об этом сообщает The Sun.
Тренд на The Natural Facelift («Натуральная подтяжка лица») задала младшая сестра Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер. 23-летняя бизнеследи опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в купальнике лицом к камере. При этом обе руки Дженнер положила на голову, оттягивая волосы назад.
@georgialouiseharrison
Как отмечают журналисты издания, в таком положении вместе с волосами натягивается и кожа на лбу позирующего, избавляя его от морщин.
Продемонстрированную Дженнер позу оценили и другие звезды. Так, например, аналогичными кадрами в купальниках поделились телезвезды Зара Макдермотт (Zara McDermott), Джорджия Харрисон (Georgia Harrison), Маура Хиггинс (Maura Higgins) и другие.
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Красота , Ким Кардашьян
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