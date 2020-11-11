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Красотки в Сети придумали новую «молодящую» позу 

Диана Товсепова 1 час назад
В Сети заметили новый тренд — Естественная подтяжка лица. Так прозвали привычки популярных в Instagram красавиц фотографироваться, затягивая руками кожу на лбу. Таким образом они разглаживают морщины и подтягивают брови, а значит, визуально молодеют на глазах.
Говорят, что запустила этот "тренд" самая молодая из клана Кардашьян-Дженнер, красавица Кайли. Девушка очень любила утягивать лицо руками на фото, делая при этом томный взгляд и "губки бантиком". Многим такой эффект понравился, и они решили попробовать прием на себе.
"Рамблер" разбирался, кому еще из звезд Инстаграма пришлась по нраву новая модная поза.
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