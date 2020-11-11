Красотки в Сети придумали новую «молодящую» позу 

В Сети заметили новый тренд — Естественная подтяжка лица. Так прозвали привычки популярных в Instagram красавиц фотографироваться, затягивая руками кожу на лбу. Таким образом они разглаживают морщины и подтягивают брови, а значит, визуально молодеют на глазах.

Говорят, что запустила этот "тренд" самая молодая из клана Кардашьян-Дженнер, красавица Кайли. Девушка очень любила утягивать лицо руками на фото, делая при этом томный взгляд и "губки бантиком". Многим такой эффект понравился, и они решили попробовать прием на себе.

"Рамблер" разбирался, кому еще из звезд Инстаграма пришлась по нраву новая модная поза.