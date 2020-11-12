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Красотка с лучшей BumBum в мире 

Александра Нечаева 2 часа назад
Люсин Дуарте довольно известная в Великобритании plus-size-модель. Девушка обладает весьма пышными формами, которые не стесняется демонстрировать публике. Люсин принимает участие в весьма откровенных фотосессиях разных журналов, включая знаменитый Playboy.
И в то время, пока девушки всего мира мечтают похудеть, аппетитные выдающиеся части тела красотки сводят с ума тысячи подписчиков. Действительно, есть, на что посмотреть: пышные бедра эффектной блондинки 117 см в объеме, при этом «богатство» у нее от природы. А вот бюсту помогли достичь внушительных размеров пластические хирурги.
В 2020 году Люсин приняла участие в ежегодном всемирном конкурсе Miss BumBum, проходящем в Бразилии, в котором заняла первое место. Теперь Дуарте признана девушкой с лучшими ягодицами в мире.
Недавно Люсин приняла участие в необычной фотосессии: красотка сфотографировалась в образе Барби. Снимки Дуарте опубликовала в личном микроблоге, взбудоражив фантазию своих подписчиков. На снимках девушка действительно весьма напоминает силиконовую куклу. Дуарте говорит, что образ куклы Барби с точеной фигурой давно устарел и призывает производителей задуматься о производстве игрушек с более внушительными формами.
Любуйтесь фотографиями британской красотки — в галерее "Рамблера".
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Женский форум 4
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