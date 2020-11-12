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Американские ученые разработали прививку для похудения 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Ученые разработали прививку для похудения
Фото: Вечерняя Москва
Американские ученые начали тестировать вакцину, которая помогает людям сбросить вес. Разработка проходит первый этап испытаний.
Предполагается, что препарат должен улучшать процесс обмена веществ в организме и менять предпочтения людей в еде.
В эксперименте по использованию вакцины участвовали 60 человек с лишним весом. Одним из добровольцев ввели плацебо, вторым — разработанное лекарство. За два месяца те люди, которые не принимали настоящий препарат, похудели в среднем всего на 30 граммов. Вторая же группа сбросила почти два килограмма, пишет Planet Today.
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