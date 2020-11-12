Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Стало известно о разработке прививки для похудения 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Разработана прививка для похудения
Фото: depositphotos.com
Американские ученые начали тестировать помогающую избавиться от лишнего веса вакцину. На данный момент разработка проходит лишь первый этап испытаний. Об этом сообщает Planet Today.
В исследовании приняли участие 60 человек с лишним весом. Одной части добровольцев ввели испытуемую вакцину, а другой — плацебо. В результате те, кто принял настоящий препарат, потеряли за два месяца почти два килограмма, а вторая группа — всего 30 грамм.
Данный препарат базируется не только на улучшении обмена веществ, но и изменении вкусовых предпочтений.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Малышева оценила опасность новогодних елок.
Видео дня. Привычки, которые гробят здоровый сон
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
02:33
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
Звёзды
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
03:25
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
Звёзды Любовь
12 трюков для идеальной чистоты в квартире
04:00
12 трюков для идеальной чистоты в квартире
Дом и сад
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
10:05
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
Еда Здоровье
Что стало с Натальей Шевель после развода с Краско
02:53
Что стало с Натальей Шевель после развода с Краско
Любовь Звёзды
Привычки, которые гробят здоровый сон
09:11
Привычки, которые гробят здоровый сон
Здоровье
Певица МакSим призналась в проблемах с алкоголем
03:52
Певица МакSим призналась в проблемах с алкоголем
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение