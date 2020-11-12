Разработана прививка для похудения

Американские ученые начали тестировать помогающую избавиться от лишнего веса вакцину. На данный момент разработка проходит лишь первый этап испытаний. Об этом сообщает Planet Today.

В исследовании приняли участие 60 человек с лишним весом. Одной части добровольцев ввели испытуемую вакцину, а другой — плацебо. В результате те, кто принял настоящий препарат, потеряли за два месяца почти два килограмма, а вторая группа — всего 30 грамм.

Данный препарат базируется не только на улучшении обмена веществ, но и изменении вкусовых предпочтений.