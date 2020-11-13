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Секс Беременность Свадьбы

Красотки с аппетитными формами разрывают шаблоны 

Александра Нечаева 3 часа назад
Стандарты красоты диктуют определенные правила: идеальные параметры, ни грамма лишнего веса, подтянутое тело. Но в модельном бизнесе есть девушки, которые решили нарушить эти правила. И несмотря на лишний вес и отнюдь не 90х60х90, они смогли стать известными на весь мир, появиться на обложках знаменитых журналов и собственным примером доказать, что красивой и желанной можно быть в любом теле. Они приняли себя такми, какие есть, и меняться не собираются. Да и зачем, если множество поклонников по всему миру мечтают об их аппетитных формах.
Стоит заметить, это отнюдь не значит, что девушки за собой не следят. Все хорошо в меру. Их тела хоть и пышные, но не расплывшиеся и весьма привлекательные. И именно они принесли им успех и всемирную известность.
Очаровательные модели plus-size — в галерее "Рамблера".
Видео дня. Звезды, которые выглядят моложе ровесников
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