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Женщина пришла на пластику носа и осталась без части уха 

Lenta.ru 6 часов назад
Женщина пришла на пластику и осталась без части уха
Фото: Globallookpress.com
Жительница Китая сделала ринопластику и через несколько дней обнаружила, что осталась без части уха. Соответствующий материал публикует Lad Bible.
31-летняя Чжао (Zhao) посетила больницу Angel Wing в Чэнду, чтобы сделать пластику носа и липосакцию рук. Общая стоимость операций составила 7530 долларов (584 тысячи рублей).
Через четыре дня после процедур пациентка обратила внимание, что ее ухо сильно изуродовано: она не смогла воспользоваться наушниками, поскольку ее козелок был удален.
Отмечается, что после операции женщина чувствовала себя хорошо и не заметила никаких изменений в своей внешности. Чжао не ожидала, что врач удалит козелок без ее ведома, поскольку это не было оговорено заранее.
Китаянка связалась с центром обслуживания клиентов больницы, приложив фотографии своего уха. По словам пострадавшей, в других клиниках пластической хирургии ей объяснили, что процесс проведения ринопластики никак не связан с удалением козелка, поэтому действия врача оказались неоправданными.
После случившегося Чжао требует с сотрудников Angel Wing полного возмещения стоимости процедуры.
В октябре девушка сделала пирсинг, едва не лишилась уха и осталась с деформацией. 19-летняя студентка Стелл Блезард проколола хрящ, и через несколько часов после процедуры обнаружила, что у нее началось воспаление. Доктора решили провести экстренную операцию после того, поскольку в место прокола попала опасная инфекция.
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